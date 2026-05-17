13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

JawaPos.com – Pasuruan adalah kota di Jawa Timur yang menawarkan banyak pilihan wisata terbaik dan mudah dijangkau dari stasiun.

Berbagai destinasi tersebar di kota ini, mulai dari ruang terbuka hijau, bangunan bersejarah, taman rekreasi, hingga kawasan konservasi alam.

Kota ini cocok untuk liburan singkat maupun perjalanan panjang karena pilihan wisatanya sangat beragam untuk semua kalangan.

Dilansir dari laman Traveloka dan SuperApp pada Minggu (17/5), berikut 13 rekomendasi wisata terbaik cocok buat liburan di Pasuruan.

1. Taman Safari Prigen

Taman Safari Prigen adalah kawasan safari sekaligus konservasi satwa di RT 12/RW 06, Jatiarjo, Kecamatan Prigen, tempat pengunjung bisa menyaksikan satwa liar berkeliaran bebas dari dalam kendaraan.

Tersedia berbagai wahana hiburan, pertunjukan hewan, taman bermain air, zona interaktif, serta program edukasi keanekaragaman hayati yang menarik.