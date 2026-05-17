12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

Ilustrasi soto ayam. (Pixabay)

JawaPos.com – Soto menjadi salah satu hidangan khas yang sangat populer di Malang, dengan beragam pilihan mulai dari soto ayam berkuah bening hingga soto daging dengan kuah lebih kental yang kaya rasa.

Di kota ini, kamu bisa menemukan banyak pilihan, baik warung legendaris yang sudah ada sejak awal abad ke-20 maupun tempat makan modern yang tetap mempertahankan cita rasa tradisional. Hal tersebut membuat soto Malang selalu diminati, baik oleh masyarakat setempat maupun para wisatawan.

Masing-masing tempat makan memiliki ciri khas tersendiri, mulai dari racikan kuah, variasi isian, hingga tambahan koya yang menjadi identitas dan pembeda dari soto di tempat lain.

Berdasarkan informasi dari Go Travelly dan Singosari Bolu Malang pada Minggu (17/5), berikut 12 rekomendasi soto terenak yang ada di Malang.

1. Soto Ayam Lombok

Warung yang sudah berdiri sejak 1955 ini berlokasi di Jl. Lombok No. 1, Kasin, Klojen dan menjadi salah satu ikon soto paling legendaris di kota ini.

Kuahnya berwarna kuning gurih dengan aroma rempah yang harum, disajikan dengan suwiran ayam, tauge, kubis, seledri, dan taburan koya kelapa yang menjadi ciri khasnya.

Harga per porsi mulai dari Rp30.000 dan buka setiap hari dari pukul 07.00 hingga 22.00, cocok untuk sarapan maupun makan malam.

2. Soto Daging Rahayu

Warung yang sudah berdiri sejak 1927–1928 ini berlokasi di Gg. 7 No. 12–13, Mergosono, Kedungkandang dan kini dikelola oleh generasi ketiga sang pemilik.

Kuahnya kental dengan cita rasa rempah yang kuat, disajikan bersama daging empuk dan taburan koya khas yang membuat setiap suapan terasa memuaskan.

Harga mulai dari Rp13.000 hingga Rp20.000 dan buka setiap hari dari pukul 09.00 hingga 17.00.