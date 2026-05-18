Jawab Tantangan Dekarbonisasi Industri Kaca, Tim Power Rangers UI Juara 1 M-Fest ITB 2026

JawaPos.com - Tim mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia (UI) yang menamakan diri “Power Rangers UI” berhasil meraih Juara 1 Innovative Paper and Poster Competition (IPPC) Mechanical Festival (M-Fest) HMM ITB 2026 lewat gagasan inovatif terkait dekarbonisasi industri kaca menuju target Net Zero Emission (NZE) 2060.

Tim tersebut beranggotakan Jason Lee, Faza Azizan, dan Marsean Marcelliano. Mereka membawa karya ilmiah bertajuk “Simulasi dan Inovasi Integrasi Calcium Looping dalam Skema CCU Industri Kaca untuk Produksi e-Metanol dan Evaluasi Tekno-Ekonomi”.

Dalam keterangannya, tim menyebut kompetisi tersebut menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan solusi energi bersih sekaligus mendorong percepatan transisi energi di Indonesia.

“Kami melangkah ke ajang IPPC M-Fest HMM ITB 2026 dengan membawa satu tujuan, membuktikan bahwa gagasan mahasiswa bisa hadir sebagai solusi nyata bagi tantangan industri dan lingkungan,” tulis tim dalam keterangannya dikutip @univ_indonesia, Senin (18/5).

Innovative Paper and Poster Competition M-Fest ITB sendiri merupakan ajang kompetisi yang bertujuan menghasilkan ide-ide kreatif untuk mengurangi emisi karbon dan mempercepat transisi energi bersih Indonesia melalui pemanfaatan energi limbah yang inovatif.

Bagi tim Power Rangers UI, perjalanan menuju kemenangan tidak berlangsung instan. Mereka harus melewati proses panjang mulai dari penyusunan paper, pembuatan poster dan presentasi, hingga sesi pitching yang dipenuhi diskusi dan revisi berulang.

“Bagi kami, kompetisi ini adalah kesempatan untuk memperkaya pengalaman belajar, membangun kolaborasi yang efektif, dan memperlihatkan kontribusi mahasiswa Metalurgi dalam menjawab tantangan di bidang pengendalian korosi,” lanjut keterangan tersebut.

Melalui inovasi yang mereka kembangkan, tim berharap semakin banyak generasi muda ikut peduli terhadap isu lingkungan dan transisi energi bersih.