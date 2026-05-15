OSIS SMK Letris Pamulang Singgung Nama Baik Sekolah di Tengah Kasus Dugaan Child Grooming Kepsek yang Pacari Murid

Ilustrasi child grooming. (Freepik)
JawaPos.com - Di tengah kasus dugaan child grooming yang menyeret kepala sekolah SMK Letris Pamulang, OSIS sekolah tersebut angkat bicara dengan menekankan pentingnya menjaga nama baik sekolah serta stabilitas lingkungan belajar di tengah polemik yang sedang viral di media sosial.
“Sebagai Organisasi Intra Sekolah, kami memiliki tanggung jawab untuk membantu menjaga agar situasi ini tidak semakin melebar, serta tetap menjaga nama baik sekolah kita tercinta,” tulis pernyataan tersebut, dikutip Jumat (15/5).
OSIS SMK Letris 2 Pamulang itu juga mengingatkan siswa untuk tidak mudah terpengaruh oleh berbagai informasi dan provokasi yang beredar di media sosial, yang dinilai dapat memperkeruh keadaan.
Mereka mengajak seluruh siswa untuk tetap bijak dalam menyikapi isu tersebut serta menjaga sikap sebagai bagian dari keluarga besar SMK Letris Pamulang.
Lebih lanjut, OSIS berharap seluruh siswa dapat saling mendukung satu sama lain agar kegiatan belajar di sekolah dapat kembali berjalan dengan aman dan nyaman.
Mereka menegaskan pentingnya solidaritas antar siswa di tengah situasi yang sedang menjadi perhatian publik.
Sementara itu, pihak yayasan SMK Letris Pamulang telah menonaktifkan sementara kepala sekolah yang bersangkutan selama proses investigasi berlangsung.
Yayasan juga membentuk tim khusus untuk mendalami dugaan kasus tersebut dan memastikan penanganan dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
“Demi menjunjung tinggi transparansi dan kelancaran proses investigasi, saat ini yang bersangkutan telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya,” demikian pernyataan resmi yayasan.
