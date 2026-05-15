Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 15 Mei 2026 | 21.11 WIB

Buntut Kasus Child Grooming, Kepsek SMK Letris Pamulang Di-nonaktifkan Sementara

Yayasan Letris Pamulang menyatakan telah mengambil sejumlah langkah responsif, termasuk menonaktifkan sementara jabatan Kepala Sekolah selama proses investigasi berlangsung. (Instagram)

JawaPos.com - Media sosial dihebohkan dengan dugaan kasus child grooming yang menyeret seorang kepala sekolah SMK Letris Pamulang. Sosok yang disebut telah beristri dan memiliki anak itu diduga mendekati hingga memacari sejumlah siswinya sendiri. Bukti percakapan hingga foto kebersamaan mereka kini viral di media sosial X dan memicu kecaman publik.

Pihak yayasan Letris Pamulang menyatakan telah mengambil sejumlah langkah responsif, termasuk menonaktifkan sementara jabatan yang bersangkutan selama proses investigasi berlangsung.

“Demi menjunjung tinggi transparansi dan kelancaran proses investigasi, saat ini yang bersangkutan telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya hingga proses pemeriksaan internal dinyatakan selesai sepenuhnya,” tulis yayasan dalam pernyataan resminya.

Yayasan juga mengaku telah membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan kasus tersebut. Mereka menyatakan berkomitmen menyelesaikan persoalan secara adil dan tegas sesuai aturan hukum serta kode etik pendidikan.

“Yayasan telah membentuk tim khusus untuk mendalami fakta-fakta yang ada. Kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini secara adil, tegas, dan sesuai dengan aturan hukum serta kode etik pendidikan yang berlaku,” lanjut pernyataan itu.

Selain investigasi, pihak yayasan menegaskan fokus utama mereka saat ini adalah memastikan lingkungan sekolah tetap aman dan kondusif bagi para siswa.

“Fokus utama kami saat ini adalah memastikan lingkungan belajar tetap aman dan kondusif bagi seluruh siswa-siswi,” tulis yayasan.

Kasus Viral di Media Sosial

Kasus ini ramai setelah akun X @lesdeaux mengunggah sederet tangkapan layar percakapan yang diduga melibatkan kepala sekolah tersebut dengan siswi.

"Temen2 boleh bantu ramein? kepsek smk-ku dulu, ternyata pedo.. udh pnya istri & anak malah godain byk siswi bahkan ada yg sampai dipacarin," tulisnya, dikutip Jumat (15/5).

