Hadirkan Leader’s Wisdom, Mahasiswa Diajak Belajar Langsung dari Pemimpin Industri

JawaPos.com - Perubahan dunia kerja yang bergerak cepat membuat kampus dan industri kini makin sering duduk bersama. Mahasiswa pun dituntut memiliki kemampuan akademik, karakter, hingga kesiapan menghadapi tantangan profesional sejak dini.

Dari kebutuhan itulah berbagai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pelaku industri terus bermunculan untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih relevan bagi generasi muda.

Dalam upaya tersebut, Triputra Group bersama Kalbis University menghadirkan Leader’s Wisdom Series 3: Menjaga Nyala, Meraih Masa Depan. “Pendidikan adalah satu-satunya jalan yang mampu mensejahterakan bangsa secara berkelanjutan,” ujar President Director Triputra Group, Tjandra Karya Hermanto saat berbagi pengalaman di hadapan mahasiswa.

Leader’s Wisdom menjadi wadah bagi jajaran pimpinan Triputra Group untuk membagikan pengalaman nyata mengenai kepemimpinan, budaya kerja, hingga cara menghadapi tantangan bisnis yang terus berubah. “Tetaplah fokus dan disiplin,” kata Tjandra kepada mahasiswa dalam sesi tersebut.

Kegiatan ini juga menjadi ruang dialog antara dunia pendidikan dan industri. Para mahasiswa mendapat kesempatan mendengar langsung perjalanan karier para pemimpin perusahaan, termasuk pengalaman menghadapi tantangan dan proses membangun keberlanjutan bisnis.

Tjandra turut menceritakan perjalanan hidupnya saat menempuh pendidikan. Ia mengaku baru dapat melanjutkan kuliah setelah bekerja selama tiga tahun. “Jika keduanya dijalankan dengan baik, cita-cita dan harapan akan tercapai,” ujarnya merujuk pada pentingnya fokus dan disiplin.

Program tersebut merupakan bagian dari inisiatif jangka panjang Yayasan Triputra Persada Horizon Education yang didirikan oleh Triputra Group bersama Persada Capital dan PHINMA Education dengan misi menghadirkan pendidikan tinggi berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.