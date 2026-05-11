800 Calon Ketua DPC Jalani UKK, PKB: Butuh Pemimpin Kompeten Bukan Cuma Populer

Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Eksekutif dan Legislatif Abdul Halim Iskandar. (PKB)
JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperketat rekruitmen calon pemimpin partai di tingkat wilayah. Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan kompetensi para pemimpin partai agar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Hari ini, Senin (11/5), PKB menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Pulau Jawa. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses konsolidasi dan penguatan struktur partai.
Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Eksekutif dan Legislatif Abdul Halim Iskandar mengatakan, UKK tahap kedua merupakan tindak lanjut ujian tahap satu berupa assesment dan kompetensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.
“UKK tahap dua ini adalah tindak lanjut dari UKK tahap satu berupa assesment dan menguji kompetensi. Pelaksanaannya dibagi menjadi lima tahap mulai tanggal 11 sampai 15 Mei 2026,” ujar Halim di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat.
Baca Juga:Viral Guru Sosiologi di Jakarta Gadaikan Laptop Murid Rp 3 juta, Modusnya Pinjam untuk Tugas
Dia menuturkan, pada hari pertama pelaksanaan UKK terdapat 120 calon Ketua DPC PKB se-Pulau Jawa yang mengikuti, dari total sekitar 800 calon Ketua. Calon lainnya akan menjalani ujian yang sama secara bertahap.
“Mereka diuji langsung oleh pengurus inti DPP PKB mulai dari komitmen perjuangan partai, visi-misi kepemimpinan, kapasitas organisasi, hingga sisi profesionalitas,” imbuhnya.
PKB juga memastikan proses UKK dilaksanakan secara menyeluruh bagi DPC di luar wilayah Jawa. Pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dengan penguji dari DPP PKB agar standar penilaian dan kualitas kepemimpinan tetap seragam secara nasional.
UKK ini diutamakan guna melahirkan pemimpin berkualitas. Selain bermanfaat bagi rakyat, juga loyal terhadap ideologi partai, serta mampu menjawab tantangan politik.
Gus Halim menegaskan, proses UKK bukan hanya berlaku bagi calon pemimpin tingkat DPC, tetapi menjadi bagian penting dalam membangun kultur meritokrasi di seluruh struktur partai, mulai tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW/provinsi), Dewan Pengurus Cabang (DPC/kabupaten-kota), Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC/kecamatan), hingga Dewan Pengurus Ranting (DPRt/desa).
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan