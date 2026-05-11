800 Calon Ketua DPC Jalani UKK, PKB: Butuh Pemimpin Kompeten Bukan Cuma Populer

JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperketat rekruitmen calon pemimpin partai di tingkat wilayah. Kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan kompetensi para pemimpin partai agar memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Hari ini, Senin (11/5), PKB menggelar Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bagi calon Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB se-Pulau Jawa. Kegiatan ini merupakan bagian dari proses konsolidasi dan penguatan struktur partai.

Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Eksekutif dan Legislatif Abdul Halim Iskandar mengatakan, UKK tahap kedua merupakan tindak lanjut ujian tahap satu berupa assesment dan kompetensi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“UKK tahap dua ini adalah tindak lanjut dari UKK tahap satu berupa assesment dan menguji kompetensi. Pelaksanaannya dibagi menjadi lima tahap mulai tanggal 11 sampai 15 Mei 2026,” ujar Halim di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat.

Dia menuturkan, pada hari pertama pelaksanaan UKK terdapat 120 calon Ketua DPC PKB se-Pulau Jawa yang mengikuti, dari total sekitar 800 calon Ketua. Calon lainnya akan menjalani ujian yang sama secara bertahap.

“Mereka diuji langsung oleh pengurus inti DPP PKB mulai dari komitmen perjuangan partai, visi-misi kepemimpinan, kapasitas organisasi, hingga sisi profesionalitas,” imbuhnya.

PKB juga memastikan proses UKK dilaksanakan secara menyeluruh bagi DPC di luar wilayah Jawa. Pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dengan penguji dari DPP PKB agar standar penilaian dan kualitas kepemimpinan tetap seragam secara nasional.

UKK ini diutamakan guna melahirkan pemimpin berkualitas. Selain bermanfaat bagi rakyat, juga loyal terhadap ideologi partai, serta mampu menjawab tantangan politik.