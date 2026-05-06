Sudirman Said Ingatkan Kampus Tetap Independen, Hadir sebagai Solusi bagi Masyarakat

Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said menyampaikan pidato dalam peringatan Hari Sumpah Pemuda pada Selasa (28/10). (Humas Universitas Harkat Negeri)
JawaPos.com – Perguruan tinggi diharapkan tidak terpengaruh oleh tekanan di luar ranah akademik. Peran kampus di tengah masyarakat adalah menghadirkan solusi atas persoalan nyata, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pusat ilmu pengetahuan.
Hal tersebut disampaikan Rektor Universitas Harkat Negeri (UHN), Sudirman Said, saat memberikan pidato dalam wisuda perdana UHN di Tegal, Jawa Tengah, Rabu (6/5).
"Kampus tidak boleh menjadi menara gading. Kampus harus menjadi jantung perubahan. Ia ruang bagi lahirnya ide sekaligus laboratorium solusi. Suatu pusat bagi lahirnya generasi yang bukan hanya siap bekerja, tetapi juga siap memimpin perubahan," kata Sudirman Said.
Menurutnya, ilmu yang diperoleh selama kuliah bukan sekadar milik pribadi, melainkan amanah yang membawa tanggung jawab moral.
"Untuk memuliakan kehidupan, bukan sekadar mengejar kepentingan pribadi. Di situlah letak nilai sejati seorang lulusan UHN,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar. Pengetahuan yang dimiliki harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya dalam bentuk kompetensi.
"Dunia tidak hanya membutuhkan manusia yang jago bicara, tetapi yang bisa bekerja," ujarnya.
Sudirman menekankan pentingnya akses pendidikan tinggi yang merata, tidak terbatas pada mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. UHN, kata dia, telah membuka kesempatan bagi mahasiswa dari 12 provinsi, termasuk Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Sulawesi Barat melalui program "Beasiswa Nusantara". Selain itu, dalam waktu dekat akan diluncurkan program "Beasiswa ASEAN".
Lebih lanjut, ia menyampaikan tiga pesan penting kepada para lulusan, menjadi pemimpin masa depan, memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dan mampu menjaga nama baik.
