9 Tahun Beroperasi, Sindikat Joki UTBK di Surabaya Layani 150 Klien, 114 Lolos Kampus Impian

JawaPos.com–Satreskrim Polrestabes Surabaya membongkar sindikat joki Ujian Tulis Berbasis Komputer untuk Seleksi Nasional Berdasar Tes (UTBK-SNBT). Mereka ternyata sudah beroperasi sejak 2017.

Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan menyebut, selama sembilan tahun beroperasi, sindikat ini sudah melayani 150 klien yang menyewa jasa joki ujian UTBK-SNBT.

”Sejak 2017 sampai 2026, tersangka utama berinisial K (IKP) sudah menerima klien lah istilahnya, itu kurang lebih 150,” ujar Luthfie Sulistiawan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya, Kamis (7/5).

Dari 150 orang yang menyewa jasa joki di sindikat yang dipimpin K, Satreskrim Polrestabes Surabaya berhasil mengidentifikasi 114 nama yang disebut berhasil lolos ke perguruan tinggi incaran.

”Sejauh ini sudah kita kumpulkan identitasnya itu 114 orang, dan terus kami dalami nama-namanya. Kami juga akan berkoordinasi dengan Dikti (Kemdiktisaintek) terkait langkah-langkah lebih lanjut,” sambung Luthfie Sulistiawan.

Kombespol Luthfie mengungkapkan para penyewa joki mengincar kampus negeri maupun swasta di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga luar pulau Jawa, yakni kampus di Kalimantan.

Dia mencontohkan tersangka joki berinisial N yang telah 6 kali beraksi dan seluruhnya berhasil. N merupakan mahasiswa yang akan diwisuda pada Oktober 2026 nanti dengan predikat cumlaude.

”Enam kali itu lulus semua. Ketika ditanya apakah soal-soal itu sulit apa tidak? Dia katakan biasa-biasa saja soalnya. Apakah waktu untuk mengerjakan itu kurang atau tidak, kata dia cukup,” ujar Luthfie menirukan penuturan N.