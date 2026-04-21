Dewi Sartika: Sosok Pejuang Pendidikan Bagi Kaum Perempuan

JawaPos.com - Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh pada hari ini, Selasa (21/4), kisah perjuangan Dewi Sartika menjadi salah satu inspirasi penting dalam sejarah pendidikan di Indonesia.

Sosoknya dikenal sebagai pelopor pendidikan bagi kaum perempuan di Tanah Air, khususnya di wilayah Pasundan, ketika akses pendidikan bagi kaum perempuan pada masa itu masih sangat terbatas.

Dewi Sartika mendapat keistimewaan mengakses pendidikan karena berada dari keluarga terpandang.

Dia lahir dari keluarga Sunda ternama yaitu R. Rangga Somanegara dan R. A. Rajapermas. Dewi Sartika lahir di Cicalengka, Bandung, pada 4 Desember 1884.

Kecintaannya pada pendidikan sudah terlihat sejak masih usia anak-anak. Pada saat itu, Dewi Sartika selalu bermain peran menjadi guru usai menimba ilmu di bangku sekolah bersama teman-temannya.

Pada awal abad ke-20, perempuan di Indonesia umumnya tidak mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Kondisi ini mendorong Dewi Sartika untuk mengambil langkah berani mendirikan sekolah khusus untuk kaum perempuan.

Dewi Sartika percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk meningkatkan derajat dan kemandirian perempuan dalam kehidupan sosial maupun keluarga.

Pada tahun 1904, Dewi Sartika mendirikan sekolah bernama Sakola Istri di Bandung.Pada tahun 1910, Sekolah Istri berganti nama menjadi Sakola Kaoetamaan Istri (Sekolah Keutamaan Perempuan).