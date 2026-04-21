Mengapa Hari Kartini Identik dengan Kebaya? Begini 7 Alasan Busana Tradisional Ini Jadi Simbol Emansipasi Perempuan

ebaya yang identik dengan sosok Kartini bukan sekadar pilihan busana, melainkan simbol emansipasi yang memadukan identitas budaya perempuan dengan semangat kemajuan dan kesetaraan./Freepik.
JawaPos.com – Setiap peringatan Hari Kartini, pemandangan perempuan berbusana kebaya selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari momen tersebut.
Busana tradisional ini bukan sekadar pilihan mode, melainkan representasi mendalam dari identitas budaya perempuan Indonesia lintas generasi.
Kebaya yang melekat pada sosok Kartini telah bertransformasi menjadi simbol emansipasi yang melampaui fungsi pakaian itu sendiri.
Dari sejarahnya yang panjang hingga maknanya yang terus direkonstruksi, ada banyak alasan mengapa kebaya dan Kartini tak pernah bisa dipisahkan.
Setidaknya ada tujuh alasan penting berdasarkan berbagai sumber terpercaya yang menjelaskan keterikatan itu secara mendalam.
1. Kartini memang mengenakan kebaya dalam kesehariannya
Menukil dari laman Batik Putra Bengawan, di masa akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, kebaya adalah pakaian sehari-hari perempuan bangsawan Jawa.
Sebagai perempuan priyayi, Kartini tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung tinggi adat dan tradisi berbusana.
Dalam kesehariannya, ia mengenakan kebaya lengkap dengan kain batik dan sanggul yang tertata rapi.
Gaya berbusana ini terekam jelas dalam berbagai foto Kartini yang masih tersimpan dan dikenal luas hingga kini.
