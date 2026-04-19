Sambut Hari Kartini, Rustini Muhaimin Ajak Perkuat Peran Keluarga untuk Kemandirian Bangsa

JawaPos.com - Dalam rangka memperingati Hari Kartini 2026, Pembina DPP Perempuan Bangsa, Rustini Muhaimin Iskandar menghadiri aksi sosial bertajuk Return to Family di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Darmo, Surabaya, Minggu (20/4).

Rustini menegaskan, kegiatan tersebut bukan sekadar aksi seremonial, melainkan bentuk kepedulian nyata terhadap kondisi keluarga saat ini.

“Hari ini kita tidak sekadar berkumpul. Kita hadir membawa kegelisahan, cinta, dan tanggung jawab besar untuk menyelamatkan fondasi bangsa, yaitu keluarga,” ujarnya.

Ia menekankan, kekuatan bangsa sangat bergantung pada ketahanan keluarga. Namun, keluarga kini menghadapi tantangan serius, terutama akibat derasnya pengaruh digital yang mulai menggerus komunikasi dan nilai-nilai dalam rumah tangga.

“Bangsa yang kuat lahir dari keluarga yang kuat. Namun hari ini, anak-anak tumbuh tanpa pendampingan yang utuh, komunikasi melemah, dan nilai-nilai luhur mulai terkikis,” tegasnya.

Melalui gerakan Return to Family, Rustini mengajak masyarakat untuk kembali memperkuat peran keluarga sebagai fondasi utama pendidikan karakter.

“Ini bukan langkah mundur, tetapi upaya menguatkan akar. Keluarga adalah sekolah pertama, ibu adalah madrasah utama, dan ayah adalah pilar yang tak tergantikan. Ketika rumah kuat, bangsa akan berdiri kokoh,” tuturnya.

Ia juga mengingatkan, pengasuhan anak merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.