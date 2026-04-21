Siapa Sebenarnya Kartini? Begini Profil Jejak Hidup Pejuang Emansipasi Wanita yang Diperingati Hari Kartini

Profil Kartini sebagai pelopor emansipasi wanita dan pahlawan nasional terus menjadi sumber inspirasi bagi perempuan Indonesia di setiap Hari Kartini.
JawaPos.com – Setiap 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini sebagai penghormatan atas jasa besar seorang pahlawan nasional.
Profil Kartini dikenal luas sebagai sosok yang menggerakkan semangat emansipasi wanita di tengah belenggu adat dan kolonialisme.
Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, dari keluarga bangsawan yang kelak mewarnai perjalanan hidupnya.
Perjuangannya dalam bidang pendidikan perempuan menjadi warisan intelektual yang terus relevan hingga hari ini.
Latar belakang kehidupan Kartini
Melansir artikel dari jurnal Rinontje: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah yang diterbitkan IKIP PGRI Wates, Kartini lahir dari ayah bernama R.M.A.A. Sosrodiningrat, seorang bupati Jepara.
Ibunya, Mas Ayu Ngasirah, bukan istri utama, namun Kartini tumbuh dekat dengannya dan mewarisi keteguhan hatinya.
Sebagai anak bangsawan, Kartini berkesempatan mengenyam pendidikan di Europeesche Lagere School (ELS), sekolah dasar berbahasa Belanda.
Di sekolah tersebut, cakrawalanya terbuka lebar terhadap pemikiran-pemikiran Barat yang modern dan progresif.
Namun, adat Jawa mengharuskannya menjalani masa pingitan setelah menyelesaikan ELS pada usia 12 tahun.
