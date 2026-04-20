Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Zalzilatul Hikmia
21 April 2026, 05.20 WIB

Siswa Acungkan Jari tengah pada Guru di Purwakarta, Begini Respon Mendikdasmen Abdul Mu'ti

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti. (ANTARA/Hana Dewi Kinarina Kaban)

JawaPos.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti merespons aksi jari tengah yang dilakukan sejumlah murid SMAN 1 Purwakarta terhadap gurunya. 

Mu’ti menyebut, sudah ada laporan yang masuk kepada dia mengenai tindakan tercela tersebut.

Kejadian itu viral di media sosial, memperlihatkan sejumlah murid SMAN 1 Purwakarta yang melakukan tindakan tidak terpuji pada guru mereka. 

Kejadian berlangsung pada Kamis minggu lalu dan melibatkan sembilan siswa dari kelas IX IPS, SMAN 1 Purwakarta.

Dalam video tersebut, mereka berulangkali mengejek dan mengacungkan jari tengahnya pada sang guru yang baru selesai mengajar dan sedang berjalan keluar kelas.

“Oh sudah, sudah ada laporannya itu. Sudah ada laporannya,” ujarnya ditemui usai peresmian pelatihan pendidikan inklusif untuk guru dan tenaga kependidikan, di Jakarta, Senin (20/4).

Mu’ti menyebut, kasus tersebut sudah diselesaikan. Para pelajar yang melakukan aksi tidak terpuji itu pun telah meminta maaf kepada gurunya.

“Dan sudah kita selesaikan sesuai dengan Peraturan Menteri tentang sekolah aman dan nyaman. Jadi insya Allah itu menjadi pengalaman yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi di tempat yang lainnya,” tegasnya.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah tersebut pun turut mengimbau agar semua pihak menjadikan sekolah yang sebagai tempat aman dan nyaman.

Menerapkan sikap saling menghormati, terlebih sudah ada ikrar Pelajar Pancasila kan di mana mereka harus menghormati, mencintai orang tua dan guru yang harus dipatuhi.

Editor: Bayu Putra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore