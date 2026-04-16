Mensos Gus Ipul Sebut Penerimaan Siswa Baru Sekolah Rakyat Tidak Lewat Pendaftaran

JawaPos.com – Proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat (SR) di seluruh Indonesia segera dimulai.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, proses seleksi siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran.

Hal ini disampaikan oleh Gus Ipul saat memberikan arahan kepada seluruh kepala sekolah, guru, dan wali asuh SR secara daring. Dia menekankan, penerimaan siswa baru SR dilakukan melalui penjangkauan berbasis data.

Dia menjelaskan, pendekatan penjangkauan ini dilakukan secara aktif dengan mendatangi langsung calon siswa dan keluarganya. Data siswa mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Penjangkauan nantinya dilakukan secara kolaboratif, baik oleh pendamping Kemensos bersama Dinas Sosial, unsur pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi keluarga, memastikan persetujuan orang tua, sekaligus memastikan calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pendekatan ini dinilai mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan ekonomi, minimnya informasi, hingga keraguan untuk mengakses layanan pendidikan.

“Siapa yang menjadi sasaran? Mereka, keluarga paling tidak mampu. Anak-anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah,” jelasnya.