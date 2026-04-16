Logo JawaPos
HomePendidikan
Author avatar - Image
Zalzilatul Hikmia
16 April 2026, 18.40 WIB

Mensos Gus Ipul Sebut Penerimaan Siswa Baru Sekolah Rakyat Tidak Lewat Pendaftaran

Presiden RI Prabowo Subianto tiba di Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada Senin (12/1)/(Istimewa).

JawaPos.com – Proses penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat (SR) di seluruh Indonesia segera dimulai.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan, proses seleksi siswa tidak dilakukan melalui pendaftaran. 

Hal ini disampaikan oleh Gus Ipul saat memberikan arahan kepada seluruh kepala sekolah, guru, dan wali asuh SR secara daring. Dia menekankan, penerimaan siswa baru SR dilakukan melalui penjangkauan berbasis data.

Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. Tapi sekolah rakyat melakukan penjangkauan yang berbasis DTSEN,” tegas Gus Ipul, Rabu (15/4). 

Dia menjelaskan, pendekatan penjangkauan ini dilakukan secara aktif dengan mendatangi langsung calon siswa dan keluarganya. Data siswa mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). 

Penjangkauan nantinya dilakukan secara kolaboratif, baik oleh pendamping Kemensos bersama Dinas Sosial, unsur pendidikan, serta Badan Pusat Statistik (BPS).

Petugas akan turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi kondisi keluarga, memastikan persetujuan orang tua, sekaligus memastikan calon siswa memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Pendekatan ini dinilai mampu menjawab berbagai kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, mulai dari keterbatasan ekonomi, minimnya informasi, hingga keraguan untuk mengakses layanan pendidikan.

“Siapa yang menjadi sasaran? Mereka, keluarga paling tidak mampu. Anak-anak yang belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah,” jelasnya.

Selain itu, dia mengingatkan bahwa rekrutmen merupakan titik paling krusial dalam keberhasilan Sekolah Rakyat. Ia mewanti-wanti potensi penyimpangan seperti manipulasi data hingga intervensi pihak luar.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Kejadian Lagi, Penembakan Massal di Sekolah Turki Tewaskan 9 Orang dan Belasan Luka-luka  - Image
Internasional

Kejadian Lagi, Penembakan Massal di Sekolah Turki Tewaskan 9 Orang dan Belasan Luka-luka 

16 April 2026, 17.27 WIB

Korban Tewas Penembakan Sekolah di Turki Naik Jadi 9 Orang - Image
Internasional

Korban Tewas Penembakan Sekolah di Turki Naik Jadi 9 Orang

16 April 2026, 15.45 WIB

Alumni Mengamuk di Sekolah di Turki Lakukan Penembakan Brutal, 16 Orang Terluka - Image
Internasional

Alumni Mengamuk di Sekolah di Turki Lakukan Penembakan Brutal, 16 Orang Terluka

15 April 2026, 18.34 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore