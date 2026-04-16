Cetak Lulusan SMK Siap Kerja, Diskominfo Tangsel Ajak Praktisi Didik Siswa Secara Intensif

JawaPos.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tangerang Selatan (Tangsel) meluncurkan program Tangsel Digital Academy pada Kamis (16/4). Mengusung konsep Expert Goes to School, lewat program tersebut Pemkot Tangsel mengajak praktisi untuk mendidik siswa SMK secara intensif. Tujuannya mencetak lulusan siap kerja.

Sebagai pionir, Diskominfo Tangsel sudah menandatangani kerja sama dengan Institut Teknologi Tangerang Selatan (ITTS) dan SMK Negeri 6 Tangsel. Menurut Kepala Diskominfo Tangsel Tb. Asep Nurdin, program tersebut merupakan model pembelajaran berbasis praktik yang dirancang untuk menjadi percontohan di masa mendatang.

”Tangsel Digital Academy kami siapkan sebagai pionir. Kami ingin menghadirkan pembelajaran yang lebih aplikatif dengan melibatkan langsung para praktisi ke sekolah-sekolah,” kata Asep dalam keterangan resmi yang disampaikan kepada awak media.

Menurut Asep, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan sekolah merupakan kunci untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya industri digital. Karena itu, dia yakin penandatangan kerja sama yang sudah dilakukan akan menjadi langkah strategis untuk keberlanjutan program tersebut.

”Kedepannya, kami ingin memperluas implementasi ini ke lebih banyak sekolah di Tangerang Selatan,” ucap dia.

Lain dengan pelatihan singkat pada umumnya, melalui program tersebut siswa akan mengikuti pelatihan selama 3 hari setiap minggu. Pelatihan itu berlangsung selama 3 pekan. Materi yang diberikan fokus pada penguasaan teknologi informasi, utamanya dasar-dasar pengembangan situs web atau website development. Asep menekankan, pendekatan praktis itu bertujuan menjembatani kesenjangan antara teori di kelas dengan realita di dunia kerja.

”Kita tidak mau sekadar pelatihan sehari, dua hari. Intinya, kami ingin betul-betul mencetak adik-adik semua agar memiliki kemampuan yang mumpuni, bukan sekadar datang sekilas,” ujarnya.

Bukan hanya menciptakan model pembelajaran digital yang adaptif dan berkelanjutan, program tersebut dilaksanakan untuk mencetak generasi muda unggul. Untuk memastikan komitmen nyata dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM), Pemkot Tangsel membuka peluang bagi siswa peserta pelatihan yang memenuhi standar untuk direkrut oleh Diskominfo Tangsel.