Jakarta Timur Naik Kelas, Sekolah Internasional Kian Ekspansif

Ekspansi sekolah internasional di Jakarta Timur, SIS Group dorong pendidikan berstandar internasional. (Istimewa)
JawaPos.com–Ekspansi sekolah internasional di Jakarta Timur kian menunjukkan tren positif. Hal itu seiring meningkatnya kebutuhan akan pendidikan berstandar global di kawasan yang berkembang pesat.
Pertumbuhan kawasan hunian, pusat bisnis, serta infrastruktur transportasi, mendorong permintaan dari kalangan ekspatriat maupun keluarga lokal kelas menengah atas yang menginginkan kurikulum internasional dan lingkungan belajar modern. Kehadiran sekolah-sekolah internasional baru tidak hanya memperluas akses pendidikan berkualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing wilayah Jakarta Timur sebagai destinasi hunian dan investasi.
Berbagai institusi pendidikan mulai menawarkan kurikulum seperti IB, Cambridge, hingga program bilingual yang dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Dalam kesempatan ini, SIS Group of Schools melakukan ekspansi dengan SIS North East Jakarta (SIS NEJ Lake Side Campus), yang semakin memperkuat posisi SIS baik di Indonesia maupun di tingkat regional Asia.
Baca Juga:10 Kesalahan Fatal Saat UTBK SNBT 2026 yang Bikin Fokus Terganggu dan Berujung Gagal Lolos
Hal ini dilakukan sekaligus pada perayaan hari jadinya yang ke-30 sebagai penanda tiga dekade dedikasi dalam menghadirkan pendidikan berstandar global.
”Kami kembali menegaskan komitmen untuk membayangkan ulang masa depan pendidikan serta mempersiapkan para siswa agar mampu berkembang di dunia yang semakin saling terhubung,” kata Founder dan Chairman SIS Group of Schools Jaspal Sidhu.
Didirikan pada 1996 oleh Jaspal Sidhu, SIS berawal dari satu kampus di Jakarta Selatan dan kini telah berkembang menjadi jaringan sekolah internasional yang tersebar di sejumlah negara. Momentum 30 tahun ini juga menjadi ajang refleksi atas perjalanan panjang SIS hingga menjadi institusi pendidikan yang diakui luas, dengan menawarkan tiga kurikulum internasional, yakni kurikulum Singapura, Cambridge IGCSE, dan IB Diploma Programme.
”Selama bertahun-tahun, kami melihat pertumbuhan yang luar biasa, tidak hanya dari jumlah siswa, tetapi juga dari kekuatan program akademik dan komunitas kami,” ujar Aditya Shah, Managing Director SIS Group of Schools.
Memasuki dekade keempat, SIS menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi, memperluas jaringan di kawasan, serta mencetak generasi pemimpin masa depan yang siap menghadapi dinamika global.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven