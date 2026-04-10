Jakarta Timur Naik Kelas, Sekolah Internasional Kian Ekspansif

JawaPos.com–Ekspansi sekolah internasional di Jakarta Timur kian menunjukkan tren positif. Hal itu seiring meningkatnya kebutuhan akan pendidikan berstandar global di kawasan yang berkembang pesat.

Pertumbuhan kawasan hunian, pusat bisnis, serta infrastruktur transportasi, mendorong permintaan dari kalangan ekspatriat maupun keluarga lokal kelas menengah atas yang menginginkan kurikulum internasional dan lingkungan belajar modern. Kehadiran sekolah-sekolah internasional baru tidak hanya memperluas akses pendidikan berkualitas, tetapi juga meningkatkan daya saing wilayah Jakarta Timur sebagai destinasi hunian dan investasi.

Berbagai institusi pendidikan mulai menawarkan kurikulum seperti IB, Cambridge, hingga program bilingual yang dirancang untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan global. Dalam kesempatan ini, SIS Group of Schools melakukan ekspansi dengan SIS North East Jakarta (SIS NEJ Lake Side Campus), yang semakin memperkuat posisi SIS baik di Indonesia maupun di tingkat regional Asia.

Baca Juga:10 Kesalahan Fatal Saat UTBK SNBT 2026 yang Bikin Fokus Terganggu dan Berujung Gagal Lolos

Hal ini dilakukan sekaligus pada perayaan hari jadinya yang ke-30 sebagai penanda tiga dekade dedikasi dalam menghadirkan pendidikan berstandar global.

”Kami kembali menegaskan komitmen untuk membayangkan ulang masa depan pendidikan serta mempersiapkan para siswa agar mampu berkembang di dunia yang semakin saling terhubung,” kata Founder dan Chairman SIS Group of Schools Jaspal Sidhu.

Didirikan pada 1996 oleh Jaspal Sidhu, SIS berawal dari satu kampus di Jakarta Selatan dan kini telah berkembang menjadi jaringan sekolah internasional yang tersebar di sejumlah negara. Momentum 30 tahun ini juga menjadi ajang refleksi atas perjalanan panjang SIS hingga menjadi institusi pendidikan yang diakui luas, dengan menawarkan tiga kurikulum internasional, yakni kurikulum Singapura, Cambridge IGCSE, dan IB Diploma Programme.

”Selama bertahun-tahun, kami melihat pertumbuhan yang luar biasa, tidak hanya dari jumlah siswa, tetapi juga dari kekuatan program akademik dan komunitas kami,” ujar Aditya Shah, Managing Director SIS Group of Schools.