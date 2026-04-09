Sambangi Sekolah Rakyat Banjarbaru, Wakil Ketua DPR Cucun Pastikan Hak Dasar Rakyat Terpenuhi

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengunjungi Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dia mengecek implementasi program pendidikan berbasis kerakyatan yang diinisiasi pemerintah.

Cucun mengatakan, program ini ditargetkan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dengan ekonomi rendah bisa mengakses pendidikan dengan layak.

“Sekolah Rakyat adalah bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar rakyat, terutama di bidang pendidikan,” ujar Cucun, Kamis (9/4).

Dalam kunjungan ini, Cucun berdialog langsung dengan para siswa. Mereka mengaku beruntung bisa mendapat akses pendidikan mudah yang selama ini sulit digapai.

“Saya sudah bertemu dengan anak-anak yang sekolah di sini. Mereka mengaku sebelumnya tidak terbayang bisa sekolah karena keterbatasan biaya dan faktor lainnya. Kehadiran Sekolah Rakyat ini benar-benar membantu mereka,” lanjutnya.

Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan inklusif dan berkualitas. Fasilitas yang disediakan dalam program ini mencakup ruang kelas yang layak, asrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu, layanan makan bergizi, serta dukungan tenaga pengajar yang disiapkan secara khusus.

Program ini juga mengintegrasikan pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Sehingga para siswa memiliki keahlian non akademik setelah lulus.

Cucun menilai, fasilitas Sekolah Rakyat di Banjarbaru sudah cukup baik dan representatif, meskipun saat ini masih memanfaatkan gedung Balai Besar milik Kementerian Sosial.