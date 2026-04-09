Sambangi Sekolah Rakyat Banjarbaru, Wakil Ketua DPR Cucun Pastikan Hak Dasar Rakyat Terpenuhi

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengunjungi Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9 Banjarbaru di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Dia mengecek implementasi program pendidikan berbasis kerakyatan yang diinisiasi pemerintah.
Cucun mengatakan, program ini ditargetkan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Melalui program ini, diharapkan masyarakat dengan ekonomi rendah bisa mengakses pendidikan dengan layak.
“Sekolah Rakyat adalah bukti nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar rakyat, terutama di bidang pendidikan,” ujar Cucun, Kamis (9/4).
Dalam kunjungan ini, Cucun berdialog langsung dengan para siswa. Mereka mengaku beruntung bisa mendapat akses pendidikan mudah yang selama ini sulit digapai.
“Saya sudah bertemu dengan anak-anak yang sekolah di sini. Mereka mengaku sebelumnya tidak terbayang bisa sekolah karena keterbatasan biaya dan faktor lainnya. Kehadiran Sekolah Rakyat ini benar-benar membantu mereka,” lanjutnya.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan inklusif dan berkualitas. Fasilitas yang disediakan dalam program ini mencakup ruang kelas yang layak, asrama bagi siswa dari keluarga kurang mampu, layanan makan bergizi, serta dukungan tenaga pengajar yang disiapkan secara khusus.
Program ini juga mengintegrasikan pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Sehingga para siswa memiliki keahlian non akademik setelah lulus.
Cucun menilai, fasilitas Sekolah Rakyat di Banjarbaru sudah cukup baik dan representatif, meskipun saat ini masih memanfaatkan gedung Balai Besar milik Kementerian Sosial.
“Untuk di Banjarbaru ini saya kira sudah bagus fasilitasnya. Meski gedungnya masih menempati balai besar milik Kemensos, namun sudah sangat representatif bagi para siswa,” pungkasnya.
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru
Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang
Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026
Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven