Zalzilatul Hikmia
08 April 2026, 13.29 WIB

TKA Jenjang SMP Tidak Hanya untuk Siswa Sekolah Umum, Tapi juga Siswa SLB

Peserta tes kemampuan akademik dari SLBN Pembina Tingkat Nasional Jakarta mengerjakan soal dengan menggunakan fasilitas headset. (Kemendikdasmen)

JawaPos.com – Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak hanya dilangsungkan untuk siswa umum, melainkan juga siswa SMP Luar Biasa (SMPLB). Ujian TKA itu telah dimulai sejak Senin (6/4) lalu.  

Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tatang Muttaqin, menyampaikan, TKA ini diselenggarakan untuk pemetaan akademik. 

Selain itu, TKA untuk SMP/MTs/sederajat, termasuk SMPLB juga dilaksanakan dalam rangka mendukung Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang sebentar lagi akan dibuka. 

“Jadi, nantinya hasil dari TKA ini akan menjadi penilaian tersendiri dalam proses penerimaan murid baru. Kalau SMP berarti untuk masuk ke sekolah menengah,” ujar Tatang dalam keterangan resminya Selasa (7/4). 

Kendati demikian, Tatang berpesan agar para siswa tetap mengutamakan kejujuran dalam mengerjakan setiap soal. Sebab, TKA juga bukan penentu kelulusan.

TKA di SMPLB ini salah satunya digelar di SLBN Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Secara keseluruhan ada enam siswa jenjang SMPLB di SLBN Pandaan yang mengikuti TKA di hari pertama. Mereka merupakan siswa tunarungu. 

Menurut Kepala SLBN Pandaan, Iva Evry Robiyansah, pelaksanaan TKA di sekolahnya berlangsung dalam suasana hangat dan penuh harapan. Meski dengan keterbatasan, para siswa tersebut telah datang sejak pagi dan bersiap untuk mengikuti tes ini.

“Siswa kami memiliki tekad dan semangat yang luar biasa untuk mencoba dan belajar mengikuti tes ini,” ungkapnya.  

Antusiasme mengikuti TKA juga dirasakan para siswa di SLBN Halmahera Barat. Bahkan, salah satu siswa yang tidak terdaftar dalam TKA tetap ingin mengikuti ujian ini.

Di SLBN Halmahera Barat sendiri, total peserta TKA untuk jenjang SMPLB berjumlah 9 siswa.

Artikel Terkait
Ada Analisa dan Evaluasi, Kurikulum Pendidikan di Lemdik Polri Selalu Mengikuti Perkembangan dan Tantangan - Image
Nasional

Ada Analisa dan Evaluasi, Kurikulum Pendidikan di Lemdik Polri Selalu Mengikuti Perkembangan dan Tantangan

07 April 2026, 22.54 WIB

Perluas Akses Pendidikan, Surabaya Tambah 3 PAUD Negeri untuk Tahun Ajaran 2026/2027 - Image
Surabaya Raya

Perluas Akses Pendidikan, Surabaya Tambah 3 PAUD Negeri untuk Tahun Ajaran 2026/2027

07 April 2026, 20.22 WIB

Pola Pendidikan Kurang Manusiawi, Gubernur Akpol Beri Jam Istirahat Tidur Siang Selama 1 Jam 15 Menit - Image
Nasional

Pola Pendidikan Kurang Manusiawi, Gubernur Akpol Beri Jam Istirahat Tidur Siang Selama 1 Jam 15 Menit

03 April 2026, 17.12 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

