5 Ide Bermain untuk Balita yang Melatih Sensorik dan Motorik

Seorang ibu menemani balitanya bermain di rumah sebagai salah satu bentuk pengalihan layar (screen swap) untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal tanpa distraksi gawai. (Magnific)
JawaPos.com - Orang tua harus memenuhi kebutuhan sensorik dan motorik anak usia balita selama masa perkembangannya. Dengan alat yang ada, melatih sensorik dan motorik anak balita bisa dilakukan sambil bermain di rumah.
Merujuk pada pedoman global dari UNICEF, NHS (National Health Service), serta ulasan pakar tumbuh kembang anak di Kids Kingdom, usia emas balita justru memerlukan stimulasi nyata melalui pengalaman motorik dan sensorik langsung di dunia nyata.
Setiap hari, tidak ada salahnya meluangkan waktu 15 hingga 30 menit untuk bermain dengan anak disela-sela aktivitas. Lewat permainan, anak akan mengasah kemampuannya dengan menyenangkan.
Selain itu, waktu bermain bersama tentu bisa membangun bonding dan menjauhkan anak dari paparan gadget berlebih. Berikut 5 pilihan aktivitas seru dan edukatif yang bisa langsung dipraktikkan di rumah:
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