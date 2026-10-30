5 Ide Bermain untuk Balita yang Melatih Sensorik dan Motorik

JawaPos.com - Orang tua harus memenuhi kebutuhan sensorik dan motorik anak usia balita selama masa perkembangannya. Dengan alat yang ada, melatih sensorik dan motorik anak balita bisa dilakukan sambil bermain di rumah.

Merujuk pada pedoman global dari UNICEF, NHS (National Health Service), serta ulasan pakar tumbuh kembang anak di Kids Kingdom, usia emas balita justru memerlukan stimulasi nyata melalui pengalaman motorik dan sensorik langsung di dunia nyata.

Setiap hari, tidak ada salahnya meluangkan waktu 15 hingga 30 menit untuk bermain dengan anak disela-sela aktivitas. Lewat permainan, anak akan mengasah kemampuannya dengan menyenangkan.

Selain itu, waktu bermain bersama tentu bisa membangun bonding dan menjauhkan anak dari paparan gadget berlebih. Berikut 5 pilihan aktivitas seru dan edukatif yang bisa langsung dipraktikkan di rumah:

1. Sirkuit Rintangan Mini dan Berburu Harta Karun (Obstacle Course & Scavenger Hunt)

Manfaatkan bantal sofa untuk dilompati, bentukan lakban di lantai sebagai jalur berjalan, atau selimut di atas kursi yang disulap menjadi terowongan merangkak. Aktivitas fisik ini sangat efektif membantu memenuhi standar aktivitas harian balita sekaligus menguras energi mereka secara positif. Ibu juga bisa menyembunyikan mainan aman di sudut ruangan dan memberikan petunjuk kecil agar anak aktif bergerak mencarinya.

2. Kreasi Adonan dan Cat Jari (Playdough & Finger Painting)

Sensasi meremas adonan mainan (playdough) atau mencoret-coret lembar kertas menggunakan cat jari terbukti sangat ampuh mengalihkan perhatian anak dari distraksi layar. Selain mengasah kreativitas tanpa batas, aktivitas ini berfungsi penting untuk memperkuat otot-otot halus jari jemari tangan sebagai fondasi awal keterampilan menulis anak di masa depan.

3. Pesta Musik Alat Dapur (Family Band)

Pengalihan toodler dari gadget tidak perlu mainan mahal hanya dengan mengenalkan seni suara kepada balita . Cukup sediakan panci atau wadah plastik tak terpakai serta sendok kayu, lalu biarkan anak memukul-mukulnya secara bebas. Permainan perkusi rumahan ini melatih kepekaan ritme, mengenalkan berbagai jenis bunyi, serta mengasah koordinasi motorik mereka.

4. Bermain Peran Kreatif dan Teater Kaus Kaki (Pretend Play & Sock Puppets)

Ajak anak memasuki dunia imajinasi dengan bermain peran, seperti berpura-pura menjadi koki cilik, dokter, atau merawat boneka kesayangan. Ibu juga bisa berkreasi dengan kaus kaki bekas yang diberi hiasan sederhana untuk dijadikan boneka tangan (sock puppets). Permainan interaktif ini sangat manjur dalam memperkaya kosa kata, melatih empati, serta membangun komunikasi dua arah yang hangat.

5. Petualangan Sensori Luar Ruangan (Nature Walk & Cloud Shapes)

Mengajak balita melangkah keluar rumah menuju halaman atau taman terdekat untuk menghirup udara segar bisa menjadi cara untuk anak anak tidak bosen di rumah, Ibu bisa mengajak anak berbaring santai di atas tikar sambil mendongak mengamati bentuk awan yang menyerupai hewan, mengumpulkan daun-daun kering, atau bermain tebak warna objek di sekitar demi memantik rasa ingin tahu alami mereka.

Kunci utamanya tentu bukan menuntut kesempurnaan atau keharusan mendampingi anak bermain tanpa henti sepanjang hari. Melalui variasi aktivitas fisik dan kreatif yang menyenangkan ini, balita secara alami dapat mengeksplorasi dunia nyata dengan gembira, sementara ibu tetap bisa menyelesaikan pekerjaan rumah tangga dengan lebih tenang.