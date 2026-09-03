Polusi Udara Jakarta Memburuk, Dinkes Minta Balita hingga Lansia Pakai Masker

JawaPos.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta meminta kelompok rentan seperti bayi, balita, hingga lansia untuk memakai masker atau mengurangi aktivitas di luar rumah menyusul kualitas udara Jakarta yang memburuk belakangan ini.

Berdasarkan data pemantauan Kamis (3/9) sore, Jakarta mencatatkan Indeks Kualitas Udara (AQI US) di angka 115 atau masuk kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif dan menempati peringkat ke-8 kota terpolusi.

Langkah ini guna menekan risiko penularan penyakit pernapasan yang kerap meningkat seiring tingginya polusi udara di wilayah perkotaan.

Kepala Dinkes DKI Jakarta Ani Ruspitawati meminta masyarakat yang masuk dalam kategori rentan lebih membatasi mobilitas di luar ruangan apabila kondisi udara sedang tidak mendukung.

"Yang paling penting terutama untuk kelompok rentan, bayi, balita, lansia, harus lebih berhati-hati. Kalau memang ketika kondisi udara enggak bagus ya, kalau bisa tidak keluar, sebaiknya tidak keluar," ujar Ani, Kamis (3/9).

Ani menambahkan, jika situasi mendesak mengharuskan masyarakat untuk tetap beraktivitas di luar gedung, penggunaan masker sangat disarankan.

"Kalau pun harus beraktivitas, kalau kondisinya sedang tidak baik, boleh pakai pelindung seperti masker, kayak gitu," lanjutnya.

Ancaman ISPA dan Penyakit Penyerta

Memburuknya kualitas udara berpotensi memicu lonjakan kasus penyakit saluran pernapasan, salah satunya Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Risiko ini kian meningkat pada individu yang memiliki riwayat penyakit bawaan.