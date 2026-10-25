Buat Tika, Hujan Lebat dan Padamnya Kebakaran Hutan Kini Selalu Ada dalam Doanya Tiap Hari

JawaPos.com – Dada balita berumur 1 tahun 5 bulan itu bergerak cepat saat tabung bantuan pernapasan mulai dialirkan ke hidungnya. Di sampingnya sang ibu, Tika Setyani (22), memegangi sang anak dengan raut muka tegang di dalam bilik Layanan Bis Oksigen Gratis.

Dikutip dari Pro Kalteng (Jawa Pos Grup) pada Minggu (25/10), puluhan orang mengantre layanan bus oksigen keliling milik Pemerintah Kota Palangkaraya. Bus yang memberikan udara gratis itu memang tiap hari berkeliling di area ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu.

Nah, Tika adalah salah satu yang memanfaatkan oksigen gratis bus keliling itu. Tika pun menyesali pilihannya untuk keluar rumah dengan membawa anak balitanya beberapa hari lalu.

Ibu rumah tangga asal Jalan Rajawali, Palangkaraya tersebut tidak menyangka perjalanan ke luar kota beberapa hari lalu berujung petaka bagi pernapasan anak bungsunya. Udara pekat akibat kebakaran hutan rupanya terlalu berat dihirup oleh paru-paru kecil sang anak.

“Sesak napas, kayak itu, susah bernapas. Baru-baru aja, mungkin terlalu lama sudah begitu nah napasnya. Jadi agak batuk-batuknya, jadi susah napas mungkin dia,” kata Tika.

Bagi Tika, momen ini adalah pengalaman pertama buah hatinya harus ditopang masker oksigen medis. Padahal selama kabut asap mengepung kota, ia selalu membatasi kegiatan anak-anaknya agar tetap berada di dalam rumah demi menghindari paparan polusi.

“Iya, di rumah, dia enggak keluar. Masih ada acara aja mungkin keperluan penting-penting gitu, baru dia juga keluar,” ujar Tika menambahkan.

Anak pertamanya yang berusia lima tahun memang masih bertahan sehat tanpa keluhan berarti. Namun si bungsu langsung tumbang sesaat setelah kembali dari luar daerah, menunjukkan rentannya daya tahan balita terhadap serbuan partikel asap pekat.