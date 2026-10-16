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Latu Ratri Mubyarsah
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 04.23 WIB

Angka Fatherless Capai 25,18 Persen, Ayah Mansuri Beri Pesan Para Ayah Kembali ke Dekapan

Peluncuran buku Kalau Lelah, Pulang ke Ayah, Nak! di Jakarta, Jumat (16/10). (Istimewa) - Image

Peluncuran buku Kalau Lelah, Pulang ke Ayah, Nak! di Jakarta, Jumat (16/10). (Istimewa)

JawaPos.com - Berdasar data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, angka fatherless (ketidakhadiran atau kurangnya peran ayah) di Indonesia mencapai 25,8 persen.

Artinya, ada sekitar 1 dari 4 anak di Indonesia tumbuh tanpa keterlibatan atau figur ayah yang aktif secara fisik maupun emosional.

Penulis sekaligus Pemerhati Anak Abdullah Mansuri atau yang akrab disapa Ayah Mansuri menyebut, fenomena fatherless yang dialami anak-anak Indonesia ini bukan hanya lantaran kehilangan ayah akibat kematian atau perpisahan orang tua.

Ketidakhadiran ayah secara emosional juga menyerang anak-anak di Indonesia.

”Jumlah fatherless memang lumayan besar, ya, 25,18 persen itu bukan sedikit. Kalau kita akumulasikan mungkin sekian puluh juta,” ungkap Abdullah Mansuri di sela peluncuran buku Kalau Lelah, Pulang ke Ayah, Nak! di Jakarta, Jumat (16/10).

Ketidakhadiran peran ayah ini pun dinilai berdampak nyata bagi tumbuh kembang anak-anak tersebut.

Baik secara psikologis, kognitif, akademik, hingga sosial. Hal ini diketahuinya dari ribuan anak yang curhat secara online padanya.

Sejak membuka diri sebagai sosok ayah online, Mansuri memang kerap jadi jujukan anak-anak fatherless dalam mencurahkan kegelisahan mereka.

”Banyak banget dan curhatannya di luar ekspektasi saya. Ada yang menyakiti dirinya sendiri, mereka sudah tidak mampu bertahan, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa karena menganggap dirinya sudah enggak ada tempat penyangga lagi,” ungkap Abdullah Mansuri.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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