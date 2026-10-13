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Rabu, 14 Oktober 2026 | 05.02 WIB

7 Sifat Kepribadian Anak yang Jarang Mendapat Dukungan Emosional dari Orang Tua

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Ilustrasi anak yang sedih dan membutuhkan dukungan emosional / Pexels

JawaPos.com - Tidak semua anak mendapat pola asuh, pelukan atau kata menenangkan saat sedih, takut, atau kecewa.

Sebagian tumbuh dengan orang tua yang jarang memberi penghiburan, sehingga belajar menyimpan perasaan sendiri.

Kebiasaan itu bisa terbawa hingga dewasa dan mempengaruhi kepribadian, termasuk cara seseorang mengungkapkan perasaan dan menjalin hubungan.

Mengenali polanya bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk memahami diri dan mulai berubah.

Melansir dari laman YourTango pada Selasa (13/10), menyebutkan anak membutuhkan lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung agar dapat tumbuh dengan sehat secara emosional.

Ketika orang tua jarang memberikan penghiburan, kurang menunjukkan empati, atau mengabaikan kebutuhan emosional anak, pengalaman tersebut dapat mempengaruhi cara mereka memandang diri sendiri dan menjalin hubungan saat dewasa.

Dalam beberapa kasus, anak yang tumbuh tanpa dukungan emosional yang memadai dapat mengembangkan pola perilaku dan kepribadian tertentu yang terbawa hingga dewasa.

Pengalaman tersebut dapat mempengaruhi cara mereka memandang diri sendiri, mengelola emosi, serta membangun hubungan dengan orang lain.

Berikut tujuh perilaku yang terkadang tidak disadari orang tua terhadap anak, dan dapat mempengaruhi perkembangan emosi, pola perilaku, kepribadian anak hingga dewasa.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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