Ingin Membangun Hubungan Baik dengan Anak Angkat, Lakukan 6 Strategi Efektif Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membangun hubungan baik dengan anak angkat./Magnific/pvproductions
JawaPos.com - Membangun hubungan yang dekat dengan anak angkat tidak selalu terjadi secara instan. Ada anak yang bisa dengan cepat merasa nyaman dengan orang tua angkatnya, tetapi ada pula yang membutuhkan waktu cukup panjang untuk membuka diri.
Hal ini sangat wajar.
Anak angkat mungkin membawa pengalaman hidup, kenangan, kehilangan, atau perubahan lingkungan yang membuatnya lebih berhati-hati dalam membangun hubungan. Karena itu, hubungan yang sehat tidak sebaiknya dibangun dengan tuntutan seperti, “Kamu harus menganggap kami sebagai orang tua sejak sekarang.”
Sebaliknya, hubungan tersebut perlu tumbuh secara perlahan melalui rasa aman, kepercayaan, komunikasi, dan pengalaman positif yang konsisten.
Dalam psikologi, kualitas hubungan antara anak dan pengasuh sangat berkaitan dengan rasa aman dan kemampuan anak untuk percaya bahwa orang dewasa di sekitarnya dapat memberikan dukungan secara konsisten.
Lantas, apa yang bisa dilakukan orang tua angkat agar hubungan dengan anak semakin dekat?
Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (14/10), terdapat enam strategi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
1. Bangun Rasa Aman Sebelum Menuntut Kedekatan
Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu fokus membuat anak segera merasa dekat.
Orang tua mungkin berharap anak cepat memanggil mereka dengan sebutan tertentu, bercerita tentang masalah pribadi, atau menunjukkan kasih sayang seperti yang mereka bayangkan.
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Jawa Pos
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