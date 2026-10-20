4 Tanda Pacar Narsistik yang Menunjukkan Hubungan Anda Perlu Diakhiri

JawaPos.com - Awal hubungan biasanya terasa menyenangkan, pasangan tampak penuh perhatian dan membuat Anda merasa istimewa.

Bagi sebagian orang kepribadian pasangan yang awalnya penuh kehangatan perlahan berubah menjadi kontrol dan kritik, sampai Anda merasa tidak bebas menjadi diri sendiri.

Pasangan Anda mungkin mulai membatasi aktivitas, menjauhkan dari teman, atau selalu berusaha menuruti keinginannya agar tidak terjadi pertengkaran.

Bahkan, Anda bisa merasa bersalah ketika menyampaikan pendapat atau melakukan sesuatu yang sebenarnya Anda sukai.

Perilaku seperti ini sering dikaitkan dengan gangguan kepribadian narsistik atau narcissistic personality disorder (NPD).

Penting mengenali pola perilaku pasangan dan dampaknya terhadap kehidupan Anda. Jika sikap pasangan terus membuat Anda merasa takut, tidak berharga, atau kehilangan kebebasan, kondisi tersebut perlu diperhatikan.

Anda berhak menjalani hubungan yang membuat Anda merasa aman, dihargai, dan didengarkan.