8 Kebiasaan Anak dari Keluarga yang Sering Bertengkar dan Terbawa hingga Dewasa Menurut Psikologi

Kebiasaan anak dari orang tua bertengkar yang terbawa hingga masa dewasa menurut psikologi (Magnific/gpointstudio)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kebiasaan anak sering terbentuk dari suasana rumah, terutama ketika orang tua bertengkar terus-menerus di depan mereka.
Anak membutuhkan rasa aman secara fisik maupun emosional, sedangkan pertengkaran yang intens dapat mengikis kebutuhan dasar tersebut pada anak.
Melihat orang tua menyelesaikan konflik memang bisa menjadi pelajaran berharga, tetapi pertengkaran yang terlalu sering justru meninggalkan dampak buruk.
Banyak orang akhirnya membawa kebiasaan anak tersebut ke masa dewasa, lengkap dengan rasa takut dan cemas terhadap setiap konfrontasi.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (10/10), berikut delapan kebiasaan anak dari orang tua bertengkar yang terbawa hingga masa dewasa menurut psikologi
1. Menghindari pembicaraan soal keresahan
Orang yang takut konfrontasi cenderung menekan perasaannya sendiri dan menghindari percakapan yang mengharuskan mereka benar-benar menyampaikan keresahan secara terbuka.
Mereka khawatir akan reaksi lawan bicara, dan kecemasan yang pernah dirasakan di rumah semasa kecil membuat mereka memilih diam.
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