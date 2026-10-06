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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 6 Oktober 2026 | 17.12 WIB

6 Alasan Mengapa Orang Tua dan Remaja Saling Mengeluh Satu Sama Lain Menurut Psikologi, Apa Sajakah?

seseorang yang mengeluh kepada anaknya./Magnific/shurkin_son - Image

seseorang yang mengeluh kepada anaknya./Magnific/shurkin_son

JawaPos.com -  Hubungan antara orang tua dan remaja sering kali berada dalam situasi yang unik. Di satu sisi, keduanya saling menyayangi dan membutuhkan. Namun di sisi lain, mereka juga bisa menjadi dua pihak yang paling sering merasa kesal satu sama lain.

Orang tua mungkin mengeluh, “Anak sekarang susah sekali dinasihati.” Sementara remaja berpikir, “Orang tua tidak pernah mau mengerti aku.”

Keluhan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk. Orang tua merasa anak terlalu malas, terlalu sering bermain gawai, sulit diajak berbicara, atau tidak bertanggung jawab. Sebaliknya, remaja merasa orang tua terlalu banyak mengatur, terlalu sering mengkritik, tidak memberikan kebebasan, atau selalu membandingkan dirinya dengan orang lain.

Jika dilihat sekilas, masalah ini tampak seperti persoalan perilaku. Namun dari sudut pandang psikologi, konflik orang tua dan remaja sering kali berkaitan dengan perubahan kebutuhan, perkembangan identitas, komunikasi, ekspektasi, dan kebutuhan emosional yang belum terpenuhi.

Menariknya, orang tua dan remaja sebenarnya bisa mengeluhkan hal yang sama karena mereka melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda.

Berikut enam alasan mengapa orang tua dan remaja sering saling mengeluh satu sama lain.

1. Orang tua ingin melindungi, sementara remaja ingin mandiri

Salah satu sumber konflik terbesar dalam hubungan orang tua dan remaja adalah perubahan kebutuhan akan kemandirian.

Ketika anak masih kecil, orang tua memang memiliki kendali yang besar. Orang tua menentukan kapan anak makan, tidur, belajar, bermain, dan melakukan berbagai aktivitas lainnya.

Namun ketika memasuki masa remaja, kebutuhan psikologis mulai berubah.

Editor: Hanny Suwindari
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