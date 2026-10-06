8 Kebiasaan Psikologi Anak dari Orang Tua yang Tidak Pernah Mengakui Kesalahan

JawaPos.com - Psikologi anak dari orang tua yang tidak pernah mengakui kesalahan tercermin dari kebiasaan yang terbawa hingga dewasa.

Orang tua memang tidak luput dari kesalahan, namun cara menghadapi kesalahan tersebut sangat memengaruhi perkembangan anak.

Anak membutuhkan permintaan maaf dari orang tua sebagai bentuk penghargaan terhadap perasaan yang mereka rasakan.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (6/10), berikut delapan kebiasaan psikologi anak dari orang tua yang tidak pernah mengakui kesalahan hingga mereka dewasa.

1. Menjadi sangat sadar diri secara berlebihan

Orang tua dapat merusak harga diri anak tanpa disadari lewat sikap yang terus menyalahkan perasaannya.

Anak akhirnya meragukan dirinya sendiri dan mempertanyakan apakah dialah sumber masalah sesungguhnya.

Sebagian orang tua bahkan memaksa anak meminta maaf meski anak tersebut sebenarnya menjadi korban.

Kebiasaan ini membuat mereka terus mengawasi setiap perkataan dan tindakannya sendiri hingga dewasa.