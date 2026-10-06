8 Kebiasaan Psikologi Anak yang Dibesarkan Orang Tua Tiri Penuh Kasih Sayang

Kebiasaan psikologi anak yang dibesarkan orang tua tiri penuh kasih sayang. (Magnific)
JawaPos.com - Psikologi anak yang dibesarkan orang tua tiri penuh kasih sayang tercermin dari kebiasaan positif yang terbawa hingga dewasa.
Orang tua tiri sering mendapat citra negatif, padahal banyak di antaranya membangun hubungan yang hangat dengan anak tirinya.
Kehadiran orang tua tiri yang benar-benar peduli dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan anak di masa depan.
Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (6/10), berikut delapan kebiasaan psikologi anak yang dibesarkan orang tua tiri penuh kasih sayang dan terbawa hingga mereka dewasa.
1. Menganggap serius sebuah batasan
Orang tua tiri yang baik memahami perannya tanpa berusaha menggantikan posisi orang tua kandung.
Sikap ini sebenarnya menunjukkan penghormatan terhadap batasan yang mungkin tidak disadari sepenuhnya oleh anak.
Anak yang tumbuh dengan pengalaman ini kelak akan menerapkan sikap serupa terhadap orang lain.
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