Ingin Membesarkan Anak yang Memiliki Kegigihan? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membesarkan anak yang gigih./Magnific/bristekjegor
JawaPos.com - Setiap orang tua tentu ingin melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat. Bukan hanya kuat ketika semuanya berjalan sesuai keinginan, tetapi juga mampu bertahan ketika menghadapi kegagalan, kesulitan, penolakan, atau sesuatu yang membutuhkan waktu lama untuk dikuasai.
Namun, kegigihan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja.
Ada anak yang ketika mengalami kesulitan langsung berkata, “Aku nggak bisa.” Ada pula anak yang mungkin kecewa ketika gagal, tetapi setelah menenangkan diri, ia mencoba lagi. Perbedaan ini tidak selalu berkaitan dengan siapa yang lebih pintar atau lebih berbakat. Salah satu faktor yang berperan adalah bagaimana anak belajar menghadapi tantangan sejak kecil.
Dalam psikologi, kemampuan untuk terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan sering berkaitan dengan konsep seperti self-efficacy, regulasi emosi, growth mindset, motivasi intrinsik, dan ketahanan psikologis.
Kabar baiknya, kegigihan bukan hanya soal “watak bawaan”. Lingkungan dan pola pengasuhan juga dapat membantu anak mengembangkan kebiasaan untuk tidak mudah menyerah.
Jadi, jika kamu ingin membesarkan anak yang memiliki kegigihan, bukan berarti kamu harus membuat hidupnya penuh kesulitan. Justru sebaliknya, kamu perlu memberikan ruang bagi anak untuk mengalami kesulitan yang sesuai dengan usianya, belajar menyelesaikan masalah, dan merasakan bahwa usaha mereka memiliki arti.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (5/10), terdapat enam cara yang dapat dilakukan orang tua.
1. Jangan terlalu cepat menyelesaikan semua masalah anak
Naluri orang tua memang sering ingin melindungi.
Ketika anak kesulitan memakai sepatu, kita ingin langsung membantu. Ketika anak tidak bisa menyusun mainan, kita ingin menunjukkan caranya. Ketika anak mengerjakan tugas dan merasa kesulitan, kita mungkin tergoda untuk memberikan jawabannya.
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Jawa Pos
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