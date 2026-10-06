8 Sifat Psikologi Anak yang Dibesarkan Ayah Narsis dan Terbawa hingga Dewasa

JawaPos.com – Psikologi keluarga menunjukkan bahwa cara seorang ayah narsis memperlakukan anak dapat membekas jauh hingga dewasa.

Anak yang tumbuh dalam bayang-bayang ayah narsis sering kehilangan rasa aman sejak usia dini.

Pola asuh yang minim empati dari sosok ayah narsis membentuk kebiasaan emosional yang terbawa sampai dewasa.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (4/10), berikut delapan sifat psikologi yang umum muncul pada anak dari ayah narsis setelah mereka dewasa.

1. Mereka mencari validasi dan perhatian

Rasa percaya diri yang rapuh kerap muncul karena minimnya dukungan emosional semasa kecil.

Orang tua yang lebih peduli status justru membuat anak merasa terabaikan.

Kondisi ini mendorong mereka tumbuh menjadi pribadi yang selalu mencari pengakuan dari orang lain.

Validasi emosional baru mereka rasakan saat berhasil memenuhi standar yang ditetapkan orang tua.