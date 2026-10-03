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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 3 Oktober 2026 | 21.48 WIB

Kamu Ingin Banyak Mengobrol dengan Anak? Coba Ajukan 10 Pertanyaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengobrol dengan anak./Magnific/tirachardz - Image

seseorang yang mengobrol dengan anak./Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Ada masa ketika anak-anak begitu banyak bercerita.

Mereka bisa menceritakan hal-hal kecil yang bagi orang dewasa mungkin terasa sepele: siapa yang duduk di sebelahnya di kelas, makanan apa yang dimakan temannya, permainan yang mereka lakukan saat istirahat, sampai alasan mengapa mereka tiba-tiba menyukai satu warna tertentu.

Namun, semakin besar, sebagian anak justru semakin sedikit berbicara.

Ketika ditanya, “Bagaimana sekolah hari ini?”

Jawabannya mungkin hanya:

“Biasa.”

“Ya.”

“Enggak ada apa-apa.”

Lalu percakapan selesai.

Banyak orang tua kemudian berpikir bahwa anak mulai tertutup. Padahal, belum tentu demikian.

Editor: Hanny Suwindari
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