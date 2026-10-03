Kamu Ingin Banyak Mengobrol dengan Anak? Coba Ajukan 10 Pertanyaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengobrol dengan anak./Magnific/tirachardz
JawaPos.com - Ada masa ketika anak-anak begitu banyak bercerita.
Mereka bisa menceritakan hal-hal kecil yang bagi orang dewasa mungkin terasa sepele: siapa yang duduk di sebelahnya di kelas, makanan apa yang dimakan temannya, permainan yang mereka lakukan saat istirahat, sampai alasan mengapa mereka tiba-tiba menyukai satu warna tertentu.
Namun, semakin besar, sebagian anak justru semakin sedikit berbicara.
Ketika ditanya, “Bagaimana sekolah hari ini?”
Jawabannya mungkin hanya:
“Biasa.”
“Ya.”
“Enggak ada apa-apa.”
Lalu percakapan selesai.
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Jawa Pos
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