Kamu Ingin Banyak Mengobrol dengan Anak? Coba Ajukan 10 Pertanyaan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada masa ketika anak-anak begitu banyak bercerita.

Mereka bisa menceritakan hal-hal kecil yang bagi orang dewasa mungkin terasa sepele: siapa yang duduk di sebelahnya di kelas, makanan apa yang dimakan temannya, permainan yang mereka lakukan saat istirahat, sampai alasan mengapa mereka tiba-tiba menyukai satu warna tertentu.

Namun, semakin besar, sebagian anak justru semakin sedikit berbicara.

Ketika ditanya, “Bagaimana sekolah hari ini?”

Jawabannya mungkin hanya:

“Biasa.”

“Ya.”

“Enggak ada apa-apa.”

Lalu percakapan selesai.