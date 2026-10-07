9 Ciri Kepribadian Anak Korban Pola Asuh Ibu Toksik Saat Masa Kecil Menurut Psikologi

Ciri kepribadian anak korban pola asuh ibu toksik saat masa kecil menurut psikologi. (Magnific)
JawaPos.com – Psikologi keluarga menunjukkan bahwa sosok ibu sering menjadi tulang punggung emosional yang menentukan rasa aman seorang anak sejak usia dini.
Ketika pola asuh berisi kata-kata merendahkan dan minim empati, anak akan membawa dampaknya jauh melewati masa remaja mereka.
Sikap ibu toksik yang gemar mengkritik, menolak ekspresi perasaan, dan enggan menghibur dapat meninggalkan luka yang sangat sulit dihapus.
Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (7/10), berikut sembilan kepribadian yang terus terbawa dalam kehidupan hingga seseorang tumbuh dewasa.
1. Mudah bersikap defensif
Anak tumbuh dengan bergantung penuh pada orang tua, sehingga sikap kasar dari ibu mengubah cara mereka memandang diri sendiri kelak.
Ketika dewasa, mereka cenderung selalu menjaga pertahanan emosional dan menganggap kebaikan orang lain sebagai serangan saat terjadi perselisihan.
Reaksi buruk itu muncul karena mereka terbiasa dimarahi terus-menerus, sehingga masukan yang disampaikan secara halus pun terasa menyakitkan bagi mereka.
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