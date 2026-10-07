Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.05 WIB

9 Ciri Kepribadian Anak Korban Pola Asuh Ibu Toksik Saat Masa Kecil Menurut Psikologi

Ciri kepribadian anak korban pola asuh ibu toksik saat masa kecil menurut psikologi. (Magnific) - Image

Ciri kepribadian anak korban pola asuh ibu toksik saat masa kecil menurut psikologi. (Magnific)

JawaPos.com – Psikologi keluarga menunjukkan bahwa sosok ibu sering menjadi tulang punggung emosional yang menentukan rasa aman seorang anak sejak usia dini.

Ketika pola asuh berisi kata-kata merendahkan dan minim empati, anak akan membawa dampaknya jauh melewati masa remaja mereka.

Sikap ibu toksik yang gemar mengkritik, menolak ekspresi perasaan, dan enggan menghibur dapat meninggalkan luka yang sangat sulit dihapus.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (7/10), berikut sembilan kepribadian yang terus terbawa dalam kehidupan hingga seseorang tumbuh dewasa.

1. Mudah bersikap defensif

Anak tumbuh dengan bergantung penuh pada orang tua, sehingga sikap kasar dari ibu mengubah cara mereka memandang diri sendiri kelak.

Ketika dewasa, mereka cenderung selalu menjaga pertahanan emosional dan menganggap kebaikan orang lain sebagai serangan saat terjadi perselisihan.

Reaksi buruk itu muncul karena mereka terbiasa dimarahi terus-menerus, sehingga masukan yang disampaikan secara halus pun terasa menyakitkan bagi mereka.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bongkar Rahasia Psikologi: Mengapa Orang Toksik Justru Selalu Punya Banyak Teman? - Image
Lifestyle

Bongkar Rahasia Psikologi: Mengapa Orang Toksik Justru Selalu Punya Banyak Teman?

Selasa, 14 Juli 2026 | 13.13 WIB

Ingin Membantu Anak Membuat Pilihan Sesuai Keinginannya? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

Ingin Membantu Anak Membuat Pilihan Sesuai Keinginannya? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

Rabu, 7 Oktober 2026 | 15.46 WIB

7 Cara Mempererat Hubungan dengan Anak yang Mulai Tumbuh Dewasa Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Cara Mempererat Hubungan dengan Anak yang Mulai Tumbuh Dewasa Menurut Psikologi

Rabu, 7 Oktober 2026 | 14.36 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore