Ingin Membantu Anak Membuat Pilihan Sesuai Keinginannya? Lakukan 6 Cara Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membantu anak dalam menentukan pilihan. (Magnific)

JawaPos.com - Membesarkan anak bukan hanya tentang mengajarkan mereka apa yang benar dan salah. Salah satu tantangan terbesar bagi orang tua adalah ketika anak mulai memiliki keinginan sendiri.



Anak ingin memilih pakaian sendiri.

Anak ingin menentukan makanan yang ingin dimakan.

Anak ingin bermain lebih lama.

Anak tidak mau belajar ketika orang tua menginginkannya.

Bahkan dalam hal-hal sederhana, anak bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki pendapat, keinginan, dan pilihan sendiri.



Di satu sisi, orang tua tentu ingin anak belajar mandiri. Namun di sisi lain, ada banyak situasi ketika orang tua berharap anak memilih sesuatu yang menurut mereka lebih baik.



Misalnya, orang tua ingin anak memilih membaca buku daripada bermain gawai. Ingin anak memilih makanan yang lebih sehat. Ingin anak menyelesaikan tugas sebelum bermain. Atau ingin anak mengikuti kegiatan tertentu karena orang tua percaya kegiatan tersebut akan bermanfaat bagi masa depannya.



Masalahnya, semakin keras orang tua memaksa, terkadang semakin kuat pula penolakan anak.



Kalimat seperti:



"Pokoknya harus begini!"



"Kamu harus mengikuti kata Mama."



"Jangan membantah."



mungkin membuat anak menurut untuk sementara waktu. Tetapi kepatuhan karena takut berbeda dengan kemampuan anak untuk mengambil keputusan yang baik.



Dalam psikologi, pendekatan yang lebih efektif biasanya bukan sekadar membuat anak patuh, tetapi membantu anak merasa bahwa ia tetap memiliki kendali atas pilihannya.



Jadi, jika kamu ingin membantu anak mengambil pilihan yang sejalan dengan harapanmu, ada cara yang jauh lebih halus daripada memaksa.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (6/10), terdapat enam cara yang bisa diterapkan.



1. Berikan Pilihan, Tetapi Batasi Pilihannya



Salah satu cara sederhana untuk membantu anak membuat pilihan yang kamu harapkan adalah dengan tidak memberikan terlalu banyak pilihan.



Kedengarannya mungkin bertentangan.



Bukankah anak seharusnya bebas memilih?



Tentu. Tetapi kebebasan memilih tidak selalu berarti anak harus diberikan pilihan tanpa batas.



Anak yang masih kecil sering kali belum memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan terlalu banyak alternatif sekaligus. Jika orang tua bertanya:



"Kamu mau makan apa?"



anak mungkin menjawab:



"Nggak tahu."



Atau memilih sesuatu yang sebenarnya tidak tersedia.



Sebaliknya, orang tua bisa memberikan dua pilihan yang sama-sama dapat diterima.



"Kamu mau makan nasi dengan ayam atau nasi dengan telur?"



Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi secara psikologis anak mendapatkan sesuatu yang penting: rasa memiliki kendali.



Orang tua tetap menentukan batasnya, sementara anak tetap mendapatkan kesempatan untuk memilih.



Contoh lain:



Daripada berkata:



"Sekarang belajar!"



kamu bisa berkata:



"Kamu mau belajar matematika dulu atau membaca dulu?"



Daripada:



"Pakai baju yang ini!"



coba:



"Kamu mau pakai baju biru atau yang putih?"



Dengan cara ini, tujuan utama orang tua tetap tercapai, tetapi anak tidak merasa seluruh keputusan diambil darinya.



Mengapa cara ini efektif?



Anak biasanya lebih mudah menerima keputusan ketika mereka merasa memiliki sedikit kontrol terhadap situasi.



Ini juga membantu anak belajar bahwa kehidupan memang memiliki batas, tetapi di dalam batas tersebut mereka tetap bisa mengambil keputusan.



Yang perlu diperhatikan adalah jangan memberikan pilihan palsu.



Jika kamu bertanya:



"Kamu mau belajar sekarang atau lima menit lagi?"



tetapi sebenarnya tidak ada kemungkinan anak tidak belajar sama sekali, maka jangan gunakan pertanyaan yang seolah-olah memberikan kebebasan penuh.



Lebih baik katakan:



"Kita tetap akan belajar. Kamu mau mulai dengan membaca atau mengerjakan soal?"



Dengan begitu, anak memahami batas sekaligus memiliki ruang untuk menentukan pilihannya.



2. Hubungkan Pilihan dengan Alasan yang Bisa Dipahami Anak



Anak tidak selalu menolak karena keras kepala.



Kadang mereka menolak karena tidak memahami alasan di balik permintaan orang tua.



Bayangkan kamu mengatakan:



"Jangan makan permen terlalu banyak."



Bagi orang dewasa, alasannya mungkin jelas.



Namun bagi anak, permen adalah sesuatu yang enak. Mereka mungkin belum memahami hubungan antara kebiasaan makan, kesehatan gigi, energi, dan kesehatan tubuh.



Karena itu, daripada hanya memberikan larangan, jelaskan alasan dengan bahasa yang sesuai usia.



Misalnya:



"Kita boleh makan permen, tetapi tidak terlalu banyak karena gula yang berlebihan bisa membuat gigi lebih mudah bermasalah."



Atau ketika anak tidak ingin belajar:



"Mama tahu kamu lebih ingin bermain. Tapi kalau tugas ini selesai sekarang, nanti kamu bisa bermain dengan lebih tenang karena tidak perlu memikirkannya lagi."



Penjelasan seperti ini membuat anak mulai memahami mengapa sebuah pilihan dianggap lebih baik.



Tujuannya bukan membuat anak menerima semua keputusan orang tua tanpa pertanyaan.



Justru sebaliknya.



Orang tua sedang membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir sebab-akibat.



Lama-kelamaan, anak diharapkan mampu mengatakan kepada dirinya sendiri:



"Kalau aku melakukan ini, kemungkinan akibatnya seperti ini."



Kemampuan tersebut jauh lebih berharga daripada sekadar membuat anak menurut.



3. Gunakan Pertanyaan yang Mengarahkan, Bukan Perintah yang Memaksa



Ada perbedaan besar antara mengatakan:



"Kamu harus belajar sekarang."



dan:



"Menurutmu, lebih baik menyelesaikan tugas sekarang atau setelah makan?"



Keduanya memiliki tujuan yang hampir sama.



Namun bentuk komunikasinya berbeda.



Perintah langsung menempatkan orang tua sebagai pengambil keputusan utama. Sementara pertanyaan yang tepat membuat anak ikut berpikir.



Kamu bisa menggunakan pertanyaan seperti:



"Kalau besok tugasnya harus dikumpulkan, kapan waktu yang paling enak untuk mengerjakannya?"



"Menurutmu, kalau kamu tidur terlalu malam, besok pagi apa yang mungkin terjadi?"



"Kalau kamu ingin main lebih lama, apa yang harus kamu selesaikan dulu?"



Pertanyaan seperti ini membuat anak tidak hanya menerima keputusan, tetapi ikut menemukan alasan di balik keputusan tersebut.



Namun ada satu hal penting.



Jangan menggunakan pertanyaan sebagai bentuk manipulasi.



Misalnya:



"Kamu mau jadi anak pintar atau tetap malas?"



Ini bukan pertanyaan yang membantu anak berpikir. Ini adalah tekanan emosional yang menyudutkan anak.



Pertanyaan yang baik membuka ruang berpikir.



Pertanyaan yang buruk membuat anak merasa harga dirinya sedang dinilai.



4. Validasi Keinginannya Sebelum Mengarahkan Pilihannya



Ini adalah salah satu bagian yang sering dilupakan orang tua.



Sebelum mencoba mengubah pilihan anak, akui terlebih dahulu apa yang sedang mereka inginkan.



Misalnya anak tidak mau berhenti bermain.



Jangan langsung:



"Sudah! Matikan sekarang!"



Kamu bisa mengatakan:



"Kamu masih ingin bermain karena permainannya sedang seru, ya."



Kalimat sederhana tersebut bukan berarti orang tua menyetujui anak bermain tanpa batas.



Validasi berarti menunjukkan bahwa kamu memahami perasaannya.



Setelah itu, barulah berikan batas:



"Tapi sekarang waktunya mandi. Kamu mau menyimpan permainanmu sendiri atau Mama bantu?"



Urutannya menjadi:



Pahami → validasi → berikan batas → tawarkan pilihan.



Ini sering kali jauh lebih efektif dibandingkan langsung melawan keinginan anak.



Bayangkan jika seseorang sedang sangat ingin melakukan sesuatu, kemudian orang lain langsung mengatakan bahwa keinginannya salah.



Kemungkinan besar kita akan defensif.



Anak pun bisa mengalami hal yang sama.



Ketika anak merasa dipahami, mereka biasanya lebih siap mendengarkan arahan.



5. Jadikan Pilihan yang Kamu Inginkan sebagai Pilihan yang Menarik



Anak tidak selalu tertarik pada sesuatu hanya karena orang tua mengatakan bahwa itu baik.



Karena itu, jika kamu ingin mengarahkan anak pada pilihan tertentu, pikirkan bagaimana membuat pilihan tersebut lebih menarik tanpa memberikan imbalan untuk setiap perilaku.



Misalnya kamu ingin anak lebih tertarik membaca.



Daripada mengatakan:



"Membaca itu penting. Kamu harus membaca."



kamu bisa membantu anak menemukan buku yang sesuai dengan minatnya.



Jika anak menyukai dinosaurus, berikan buku tentang dinosaurus.



Jika anak menyukai kendaraan, cari cerita tentang mobil, kereta, atau pesawat.



Jika anak menyukai cerita petualangan, pilih buku dengan tema tersebut.



Dengan begitu, kamu tidak sedang memaksa anak menyukai sesuatu.



Kamu sedang menciptakan kondisi agar pilihan tersebut menjadi lebih menarik bagi anak.



Hal yang sama bisa diterapkan dalam banyak situasi.



Jika ingin anak lebih aktif bergerak, mungkin ajak mereka bersepeda, bermain bola, berenang, atau berjalan bersama.



Jika ingin anak belajar bertanggung jawab terhadap rumah, berikan tugas sederhana yang terasa seperti bagian dari kehidupan keluarga, bukan hukuman.



Misalnya:



"Kita bereskan mainan bersama supaya ruangannya enak dipakai lagi."



Daripada:



"Bereskan mainanmu sekarang karena Mama bilang begitu."



Perbedaannya mungkin kecil, tetapi pesan psikologisnya berbeda.



Yang pertama mengajarkan:



"Aku bagian dari keluarga dan punya kontribusi."



Yang kedua lebih mudah terasa seperti:



"Aku harus menurut karena orang yang lebih kuat menyuruhku."



6. Berikan Ruang untuk Anak Mengambil Keputusan Sendiri



Ironisnya, jika orang tua ingin anak semakin sering mengambil keputusan yang baik, mereka justru perlu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan.



Anak tidak akan tiba-tiba menjadi pengambil keputusan yang matang hanya karena sering diberi nasihat.



Mereka perlu latihan.



Biarkan anak memilih pakaian.



Biarkan mereka menentukan urutan pekerjaan rumah yang harus dilakukan.



Biarkan mereka memilih buku yang ingin dibaca.



Biarkan mereka mengalami konsekuensi yang aman dari pilihan sederhana.



Misalnya anak memilih tidak membawa payung meskipun sudah diingatkan.



Jika situasinya aman, pengalaman tersebut bisa menjadi pembelajaran yang jauh lebih kuat daripada ceramah panjang.



Orang tua dapat mengatakan:



"Tadi kamu memilih tidak membawa payung. Sekarang kamu kehujanan. Menurutmu, besok kalau cuacanya seperti ini, apa yang ingin kamu lakukan?"



Tidak perlu mengatakan:



"Tuh, kan! Mama sudah bilang!"



Karena tujuan utamanya bukan membuktikan bahwa orang tua benar.



Tujuannya adalah membantu anak belajar dari pengalaman.



Anak membutuhkan pengalaman mengambil keputusan



Pada akhirnya, orang tua tidak mungkin berada di samping anak setiap saat.



Ketika anak tumbuh besar, orang tua tidak bisa selalu mengatakan:



"Pilih ini."



"Jangan pilih itu."



"Lakukan ini."



"Hindari itu."



Akan ada masa ketika anak harus membuat keputusan sendiri.



Karena itu, masa kanak-kanak seharusnya menjadi tempat anak berlatih mengambil keputusan dalam situasi yang relatif aman.



Orang tua boleh memberikan batas.



Orang tua boleh memberikan arahan.



Orang tua bahkan perlu mengatakan "tidak" ketika memang diperlukan.



Tetapi di dalam batas tersebut, berikan anak ruang untuk berpikir.



Jangan Menggunakan Enam Cara Ini untuk Memanipulasi Anak



Ada perbedaan penting antara mengarahkan dan memanipulasi.



Mengarahkan berarti orang tua membantu anak melihat pilihan, memahami konsekuensi, dan membuat keputusan yang lebih baik.



Manipulasi berarti orang tua berusaha membuat anak memilih sesuatu dengan menyembunyikan informasi, menakut-nakuti, membuat anak merasa bersalah, atau memainkan emosinya.



Contohnya:



"Kalau kamu sayang Mama, kamu pasti mau melakukan ini."



"Kalau kamu tidak menurut, Mama tidak mau bicara denganmu."



"Anak baik itu selalu menuruti orang tua."



Kalimat seperti itu mungkin membuat anak melakukan apa yang diinginkan orang tua.



Namun kepatuhan tersebut memiliki harga.



Anak bisa belajar bahwa kasih sayang harus diperoleh dengan mengikuti keinginan orang lain.



Padahal, tujuan pengasuhan bukan menciptakan anak yang selalu menurut.



Tujuannya adalah membantu anak menjadi seseorang yang mampu berpikir, mempertimbangkan konsekuensi, mengendalikan diri, dan mengambil keputusan yang bertanggung jawab.



Pada Akhirnya, Bukan Tentang Membuat Anak Selalu Memilih Sesuai Keinginanmu



Ada satu perubahan pola pikir yang penting bagi orang tua.



Jangan selalu bertanya:



"Bagaimana caranya agar anak memilih apa yang saya mau?"



Cobalah mengubahnya menjadi:



"Bagaimana caranya agar anak memahami alasan di balik pilihan yang baik dan mampu memilihnya dengan sadar?"



Perbedaannya sangat besar.



Kamu mungkin ingin anak belajar lebih rajin.



Kamu mungkin ingin anak makan lebih sehat.



Kamu mungkin ingin anak mengurangi gawai.



Kamu mungkin ingin anak lebih disiplin.



Semua itu adalah keinginan yang wajar.



Tetapi anak tetap merupakan individu yang sedang belajar membangun pikirannya sendiri.



Karena itu, pendekatan yang paling sehat bukan menghilangkan pilihan anak, melainkan memberikan pilihan dalam batas yang aman.



Kamu bisa:



Memberikan beberapa pilihan yang dapat diterima.

Menjelaskan alasan di balik pilihan tersebut.

Menggunakan pertanyaan yang membantu anak berpikir.

Memvalidasi perasaan sebelum memberikan arahan.

Membuat pilihan yang baik menjadi lebih menarik.

Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil keputusan sendiri.



Dengan cara tersebut, orang tua tidak hanya mendapatkan anak yang menurut.



Lebih penting lagi, orang tua sedang membantu membentuk anak yang suatu hari mampu mengatakan:



"Aku memilih ini karena aku tahu alasannya."



Dan ketika hari itu tiba, orang tua tidak lagi harus selalu menentukan pilihan untuk anak.



