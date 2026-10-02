8 Kebiasaan Anak yang Dibesarkan Orang Tua Emosional Meledak-ledak Menurut Psikologi

Kebiasaan anak yang dibesarkan orang tua emosional meledak-ledak menurut psikologi./Magnific/ bearfotos
JawaPos.com - Psikologi menjelaskan bahwa dukungan emosional menjadi bagian penting dalam proses tumbuh kembang seorang anak.
Orang tua yang mencontohkan emosi positif di rumah cenderung membesarkan anak dengan pengaturan emosi yang baik.
Sayangnya, tidak semua anak dibesarkan dalam lingkungan seperti itu sehingga mereka mengembangkan kebiasaan bertahan tertentu.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (1/10), berikut delapan kebiasaan yang biasa dibawa hingga dewasa oleh anak yang dibesarkan orang tua dengan emosi meledak-ledak.
1. Mampu merasakan perubahan suasana dalam ruangan
Tumbuh bersama orang tua yang emosinya tidak stabil dapat mengubah cara seseorang memandang dunia sekitarnya.
Sejak kecil, mereka terus-menerus waspada menunggu momen ketika seseorang mungkin akan marah kepadanya.
Sebagai anak, mereka berharap dapat menenangkan situasi sebelum ledakan emosi besar benar-benar terjadi.
Kewaspadaan berlebihan ini terus terbawa hingga dewasa sebagai cara mereka membaca situasi di sekitarnya.
2. Berusaha menyenangkan semua orang
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