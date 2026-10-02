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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.40 WIB

3 Kebiasaan Anak dari Keluarga Miskin yang Terbawa hingga Dewasa Menurut Psikologi

Kebiasaan anak dari keluarga miskin yang terbawa hingga dewasa menurut psikologi./Magnific/ jcomp - Image

Kebiasaan anak dari keluarga miskin yang terbawa hingga dewasa menurut psikologi./Magnific/ jcomp

JawaPos.com - Psikologi mengungkap bahwa dampak kemiskinan masa kecil meninggalkan pola keuangan dewasa yang sangat dalam dan sulit dilepaskan tanpa kesadaran penuh.

Kebiasaan anak dari keluarga miskin yang tumbuh dalam keterbatasan finansial sering kali tidak disadari sebagai bagian dari trauma melainkan dianggap sebagai sifat bawaan semata.

Para ahli kesehatan mental bahkan mendorong kemiskinan untuk dimasukkan ke dalam daftar Adverse Childhood Experiences karena dampak psikologi trauma finansial yang sangat nyata.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (1/10), berikut tiga kebiasaan anak dari keluarga miskin yang secara psikologi terbawa hingga dewasa dan menjadi pola keuangan dewasa yang perlu dikenali sejak dini.

1. Kecemasan dan penghindaran saat berhadapan dengan urusan keuangan

Psikologi trauma finansial tidak selalu tampak dari luar melainkan sering kali tersembunyi di balik keengganan sederhana untuk membuka tagihan atau membuat anggaran.

Psikolog riset Galen Buckwalter, pakar trauma finansial, menjelaskan bahwa dampaknya sangat sering menyerupai gejala-gejala dari gangguan stres pascatrauma yang sesungguhnya.

Ia menyatakan bahwa trauma ini mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalankan fungsi normal dalam kehidupan kerja dan kehidupan rumah tangga sehari-hari.

Bagi sebagian orang, gejala ini bisa berwujud serangan panik saat dihadapkan pada situasi keuangan yang terasa mengancam meskipun situasinya sebenarnya masih bisa dikendalikan.

Bagi yang lain, gejalanya lebih halus namun tak kalah merusak yaitu berupa kebiasaan menghindar dari urusan finansial secara total selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan.

Editor: Hanny Suwindari
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