Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Selasa, 9 Juni 2026 | 08.01 WIB

3 Weton yang Berhasil Balikkan Keadaan di Tahun 2026, Dulu Miskin Susah Rezeki Sekarang Kaya Raya Banyak Harta

Weton yang diramalkan berhasil balikkan keadaan di tahun 2026 dari semula miskin susah rezeki menjadi kaya raya banyak harta. (dok: magnific) - Image

Weton yang diramalkan berhasil balikkan keadaan di tahun 2026 dari semula miskin susah rezeki menjadi kaya raya banyak harta. (dok: magnific)

JawaPos.com - Setiap hal besar yang berlangsung dalam hidup seseorang tentulah punya alasan atau sebab di baliknya.

Bahkan perubahan itu sendiri juga memiliki makna yang dapat dipelajari, tidak terbatas pada apa yang dialami diri sendiri melainkan juga pada pengalaman orang lain.

Di tahun 2026 ini sendiri diramalkan ada segelintir orang yang bisa mengubah keadaan hidupnya dengan begitu sukses, di mana hal tersebut juga mungkin dialami orang lain di lain waktu.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan berhasil balikkan keadaan di tahun 2026 dari semula miskin susah rezeki menjadi kaya raya banyak harta.

1. Weton Rabu Legi 

Weton Rabu Legi dalam kepercayaan primbon dikenal sebagai orang yang memiliki watak bijaksana. 

Hal ini yang diyakini jadi alasan utama mengapa mereka yang berweton satu ini bisa mengubah nasib di tahun 2026.

Meski mengalami banyak tantangan, akan tetapi mereka selalu bisa melangkah ke jalan yang tepat dan terhindar dari hal buruk.

Maka tidak heran bila mereka berhasil memperbaiki hidupnya perlahan-lahan dimulai hal-hal kecil seperti pendapatan yang lebih stabil.

2. Weton Sabtu Pon 

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
7 Kebiasaan Harian yang Diam-Diam Menjamin Seseorang Tetap Miskin dan Tidak Bahagia Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan Harian yang Diam-Diam Menjamin Seseorang Tetap Miskin dan Tidak Bahagia Menurut Psikologi

Selasa, 7 April 2026 | 03.18 WIB

Selamat Tinggal Hidup Miskin! 3 Shio ini Mulai Februari 2026 Punya Kesempatan Besar Menjadi Sultan - Image
Zodiak

Selamat Tinggal Hidup Miskin! 3 Shio ini Mulai Februari 2026 Punya Kesempatan Besar Menjadi Sultan

Senin, 9 Februari 2026 | 21.06 WIB

3 Shio yang Sulit Kaya dan Terus Hidup Miskin Menurut Astrologi Tiongkok - Image
Zodiak

3 Shio yang Sulit Kaya dan Terus Hidup Miskin Menurut Astrologi Tiongkok

Kamis, 15 Januari 2026 | 05.28 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

3

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

4

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

5

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

6

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

7

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

10

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo? 

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore