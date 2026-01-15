3 Weton yang Berhasil Balikkan Keadaan di Tahun 2026, Dulu Miskin Susah Rezeki Sekarang Kaya Raya Banyak Harta

Weton yang diramalkan berhasil balikkan keadaan di tahun 2026 dari semula miskin susah rezeki menjadi kaya raya banyak harta. (dok: magnific)
JawaPos.com - Setiap hal besar yang berlangsung dalam hidup seseorang tentulah punya alasan atau sebab di baliknya.
Bahkan perubahan itu sendiri juga memiliki makna yang dapat dipelajari, tidak terbatas pada apa yang dialami diri sendiri melainkan juga pada pengalaman orang lain.
Di tahun 2026 ini sendiri diramalkan ada segelintir orang yang bisa mengubah keadaan hidupnya dengan begitu sukses, di mana hal tersebut juga mungkin dialami orang lain di lain waktu.
Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan berhasil balikkan keadaan di tahun 2026 dari semula miskin susah rezeki menjadi kaya raya banyak harta.
1. Weton Rabu Legi
Weton Rabu Legi dalam kepercayaan primbon dikenal sebagai orang yang memiliki watak bijaksana.
Hal ini yang diyakini jadi alasan utama mengapa mereka yang berweton satu ini bisa mengubah nasib di tahun 2026.
Meski mengalami banyak tantangan, akan tetapi mereka selalu bisa melangkah ke jalan yang tepat dan terhindar dari hal buruk.
Maka tidak heran bila mereka berhasil memperbaiki hidupnya perlahan-lahan dimulai hal-hal kecil seperti pendapatan yang lebih stabil.
2. Weton Sabtu Pon
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"
Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?