11 Kebiasaan Finansial Orang yang Selalu Miskin meski Berpenghasilan Tinggi Menurut Psikologi

Kebiasaan finansial orang selalu miskin meski berpenghasilan tinggi menurut psikologi (Magnific/User18526052)
JawaPos.com - Psikologi keuangan menjelaskan bahwa memiliki uang banyak tidak selalu berarti seseorang bebas dari kebiasaan finansial yang membuatnya selalu miskin.
Luka finansial yang belum sembuh dari masa lalu secara tidak sadar terus memengaruhi cara seseorang mengelola uang dan membuat keputusan keuangan setiap harinya.
Orang yang selalu miskin meski berpenghasilan tinggi biasanya memiliki pola kebiasaan finansial tertentu yang bisa dikenali dan diubah dengan kesadaran yang tepat.
Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (11/6), berikut sebelas kebiasaan finansial yang secara konsisten dimiliki oleh orang-orang yang tetap miskin meski penghasilan mereka sebenarnya lebih dari cukup.
1. Tidak menetapkan tujuan keuangan yang jelas
Tanpa peta tujuan finansial, seseorang terus terjebak dalam siklus hidup dari gaji ke gaji meski penghasilan mereka sebenarnya sudah sangat mencukupi kebutuhan.
Para ahli dari University of Chicago merekomendasikan aturan 50/20/30, yaitu 50 persen untuk kebutuhan, 20 persen untuk tabungan dan utang, serta 30 persen untuk keinginan.
2. Tidak terorganisir dalam mengelola keuangan
Orang yang tidak terorganisir tidak pernah benar-benar tahu berapa uang yang mereka miliki dan terus membeli apa yang diinginkan tanpa kesadaran finansial.
Melacak pengeluaran dan membangun anggaran adalah langkah pertama yang memberi seseorang kendali nyata atas masa depan finansial mereka.
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