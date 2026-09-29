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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 29 September 2026 | 18.34 WIB

Dermatologis Anak Beri 3 Tips Pilih Popok Aman untuk Bayi dan Menghindari Iritasi

Ilustrasi bayi beraktivitas mengenakan popok. (Frepik) - Image

Ilustrasi bayi beraktivitas mengenakan popok. (Frepik)

JawaPos.com - Pemilihan popok dan penggunaannya menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan orang tua untuk menjaga kesehatan kulit bayi.

Itu karena, popok digunakan dalam waktu cukup lama dan bersentuhan langsung dengan kulit yang masih tipis serta sensitif.

Dokter Spesialis Dermatologi dan Venereologi, Subspesialis Dermatologi Anak, Dr Triana Agustin, SpDVE, SubSp DA, mengatakan kondisi kulit bayi masih terus berkembang sehingga membutuhkan perawatan yang tepat. Area yang tertutup popok juga lebih rentan mengalami kelembapan dan gesekan yang dapat memicu iritasi.

"Jadi sensitif. Penting melakukan perawatan kulit yang baik dan benar agar fungsi kulit tidak terganggu dan tetap baik," kata Triana dalam acara Grand Opening Merries Flagship Store di Toko Raja Susu Meruya, Jakarta Barat, Selasa (29/9).

Berikut tiga hal yang perlu diperhatikan orang tua saat memilih dan menggunakan popok untuk membantu mencegah iritasi pada kulit bayi:

1. Pilih Popok dengan Daya Serap Tinggi

Kemampuan popok menyerap cairan menjadi salah satu faktor utama yang perlu diperhatikan. Daya serap yang baik dapat membantu menjaga kulit bayi tetap kering sehingga mengurangi paparan kelembapan berlebih.

dr. Triana mengatakan, penelitian yang dilakukan Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia (PERDOSKI) membandingkan penggunaan popok dengan daya serap tinggi dan popok standar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan kondisi kulit bayi.

Dalam penelitian itu, penggunaan popok dengan daya serap tinggi disebut dapat membantu mempertahankan kondisi kulit bayi agar tidak mengalami iritasi dibandingkan popok standar. Bayi yang sebelumnya mengalami kelainan kulit di area popok juga menunjukkan perbaikan setelah menggunakan popok tersebut.

2. Tetap Rutin Mengganti Popok

Daya serap tinggi bukan berarti popok dapat digunakan dalam waktu tanpa batas. dr. Triana menekankan, kebersihan area popok tetap harus menjadi perhatian utama orang tua.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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