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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 18 September 2026 | 13.09 WIB

Simak, 8 Kepribadian Unik Orang yang Suka Membaca Buku Nonfiksi, Kamu Salah Satunya?

Ilustrasi membaca buku/Magnific - Image

Ilustrasi membaca buku/Magnific

JawaPos.com – Kepribadian seseorang sering tercermin dari kebiasaannya, termasuk dalam memilih membaca buku nonfiksi.

Membaca buku nonfiksi kerap dikaitkan dengan karakter yang memiliki rasa ingin tahu dan pandangan hidup tertentu.

Dalam kajian psikologi, kebiasaan membaca jenis buku ini bisa memberikan gambaran unik tentang kepribadian individu.

Menelusuri hubungan antara kepribadian dan pilihan membaca buku nonfiksi membuka perspektif menarik untuk dipahami.

Dilansir dari geediting.com, bahwa ada delapan kepribadian unik orang yang suka membaca buku nonfiksi.

1. Perspektif yang lebih luas

Buku non-fiksi berperan sebagai jendela menuju dunia pemikiran yang berbeda dari biasanya.

Karya-karya tersebut memungkinkan kamu untuk mengintip ke dalam pikiran para pemikir besar, memahami teori-teori kompleks, serta menjelajahi budaya dan tradisi yang beragam.

Dengan memilih untuk mendalami buku non-fiksi, kamu telah membuka diri terhadap pemahaman baru tentang dunia ini.

Hal ini mungkin telah mendorong kamu untuk mempertanyakan keyakinan-keyakinan lama, atau bahkan memberikan sudut pandang segar dalam melihat berbagai hal.

Editor: Hanny Suwindari
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