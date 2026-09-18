Simak, 8 Kepribadian Unik Orang yang Suka Membaca Buku Nonfiksi, Kamu Salah Satunya?

Ilustrasi membaca buku/Magnific
JawaPos.com – Kepribadian seseorang sering tercermin dari kebiasaannya, termasuk dalam memilih membaca buku nonfiksi.
Membaca buku nonfiksi kerap dikaitkan dengan karakter yang memiliki rasa ingin tahu dan pandangan hidup tertentu.
Dalam kajian psikologi, kebiasaan membaca jenis buku ini bisa memberikan gambaran unik tentang kepribadian individu.
Menelusuri hubungan antara kepribadian dan pilihan membaca buku nonfiksi membuka perspektif menarik untuk dipahami.
Dilansir dari geediting.com, bahwa ada delapan kepribadian unik orang yang suka membaca buku nonfiksi.
1. Perspektif yang lebih luas
Buku non-fiksi berperan sebagai jendela menuju dunia pemikiran yang berbeda dari biasanya.
Karya-karya tersebut memungkinkan kamu untuk mengintip ke dalam pikiran para pemikir besar, memahami teori-teori kompleks, serta menjelajahi budaya dan tradisi yang beragam.
Dengan memilih untuk mendalami buku non-fiksi, kamu telah membuka diri terhadap pemahaman baru tentang dunia ini.
Hal ini mungkin telah mendorong kamu untuk mempertanyakan keyakinan-keyakinan lama, atau bahkan memberikan sudut pandang segar dalam melihat berbagai hal.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022