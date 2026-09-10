Orang yang Menjauh dari Orang Tua Biasanya Mendengar 9 Kalimat Menyakitkan Ini Saat Tumbuh Dewasa

Ilustrasi seseorang yang menjauh dari orang tua (Dok. Freepik)





JawaPos.com - Hubungan antara anak dan orang tua seharusnya menjadi ruang aman, tempat di mana kasih sayang, penerimaan, dan dukungan tumbuh.

Namun, tidak semua orang mendapatkan pengalaman tersebut.

Ada anak-anak yang justru merasa tertekan, tersakiti, bahkan kehilangan jati diri karena perkataan orang tua yang tajam dan berulang.

Dalam jangka panjang, luka ini bisa membuat mereka menjauh, baik secara emosional maupun fisik, dari orang tuanya.



Menurut psikologi, kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa.

Kalimat yang diucapkan berulang kali, apalagi oleh figur otoritas seperti orang tua, dapat membentuk pola pikir, harga diri, dan rasa aman anak.

Dilansir dari Geediting, terdapat 9 kalimat menyakitkan yang kerap menjadi alasan mengapa sebagian orang akhirnya benar-benar menjauh dari orang tuanya ketika dewasa.



1. “Kamu selalu bikin masalah.”



Labeling seperti ini membuat anak merasa dirinya hanyalah sumber kekacauan.

Anak yang sering mendengarnya tumbuh dengan rasa bersalah berlebihan, seolah-olah setiap kesalahan kecil adalah cermin dari dirinya yang buruk.

Alih-alih merasa dicintai tanpa syarat, mereka merasa harus sempurna agar diterima.



2. “Kenapa kamu nggak bisa seperti kakak/adik/anak orang lain?”



Perbandingan adalah racun dalam tumbuh kembang anak.

Kalimat ini menumbuhkan inferioritas, membuat anak merasa identitasnya tidak pernah cukup.

Rasa iri, minder, bahkan kebencian bisa lahir dari luka perbandingan yang terus-menerus.



3. “Kamu itu bikin malu keluarga.”



Stigma semacam ini membuat anak merasa keberadaannya hanya dilihat dari kacamata sosial.

Anak tidak lagi menjadi pribadi dengan keunikan sendiri, melainkan sekadar simbol nama baik keluarga.

Akibatnya, banyak yang memilih menjauh karena merasa dirinya tidak pernah benar-benar dilihat.



4. “Kalau bukan karena aku, kamu nggak akan jadi apa-apa.”



Kalimat ini terkesan membanggakan diri, tapi sebenarnya menekan.

Anak yang mendengar ucapan semacam ini merasa setiap keberhasilannya bukan miliknya sendiri.

Psikologi menyebutnya sebagai bentuk gaslighting emosional, yang membuat anak kehilangan rasa percaya diri untuk mandiri.



5. “Jangan lebay, itu cuma hal kecil.”



Meremehkan perasaan anak adalah bentuk invalidation.

Jika sejak kecil emosi mereka dianggap tidak penting, anak akan belajar menekan diri sendiri.

Dalam jangka panjang, hubungan emosional dengan orang tua menjadi renggang karena anak merasa tidak pernah didengar.



6. “Kamu kok nggak bisa diatur sih?”



Meski terdengar biasa, kalimat ini bisa menumbuhkan stigma bahwa anak selalu salah saat mengekspresikan diri.

Alih-alih merasa diarahkan, anak merasa dikontrol.

Ketika dewasa, mereka sering memilih menjaga jarak karena ingin bebas dari kendali yang mengekang.



7. “Orang lain aja bisa, masa kamu nggak bisa?”



Motivasi berbasis perbandingan sering kali berakhir dengan rasa minder, bukan dorongan maju.

Anak tumbuh dengan pikiran bahwa dirinya selalu gagal memenuhi standar.

Rasa sakit itu bertahan lama, bahkan hingga dewasa.



8. “Kalau kamu pergi, jangan harap bisa pulang lagi.”



Ucapan semacam ini adalah bentuk ancaman emosional.

Anak yang mendengarnya sering merasa tidak punya rumah yang aman.

Ketika dewasa, justru kata-kata ini menjadi kenyataan—mereka memilih pergi dan benar-benar enggan kembali karena takut ditolak.



9. “Kamu nggak ada gunanya.”



Ini adalah kalimat paling menyakitkan yang bisa tertanam dalam batin anak.

Psikologi menyebutnya sebagai bentuk verbal abuse.

Anak yang terus mendengar ini bisa tumbuh dengan luka harga diri mendalam, dan salah satu mekanisme pertahanannya adalah menjauh demi menyelamatkan diri.



Kesimpulan: Kata-Kata Bisa Menyatukan, Bisa Pula Memisahkan



Tidak ada hubungan orang tua dan anak yang sempurna.

Namun, kalimat-kalimat yang menyakitkan bisa meninggalkan bekas yang sangat lama.