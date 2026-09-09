Tips Memilih Susu Formula untuk Anak, Orang Tua Tak Cukup Cek Kandungan di Kemasan

JawaPos.com - Memilih susu formula untuk anak ternyata tidak cukup hanya dengan melihat kandungan gizi yang tercantum di kemasan.

Orang tua juga perlu memperhatikan komposisi utama, sumber bahan baku, proses produksi, hingga bagaimana kualitas dan keamanan produk dikendalikan sebelum sampai ke tangan konsumen.

Hal tersebut menjadi perhatian karena susu formula merupakan salah satu pilihan nutrisi yang dapat diberikan sesuai usia dan kebutuhan anak.

Karena itu, memahami informasi di balik sebuah produk dapat membantu orang tua membuat keputusan yang lebih tepat dan tidak hanya terpaku pada merek, harga, atau klaim pada kemasan.

Menurut Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, Sp.A(K), dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang–pediatri sosial, orang tua perlu melihat susu formula secara lebih menyeluruh.

"Dalam memilih susu formula anak, orang tua perlu memahami tidak hanya kandungan tambahannya, tetapi juga komposisi utama dan sumber bahan yang digunakan," ujar Rini Sekartini

"Susu segar sebagai komposisi utama, serta formulasi tanpa maltodekstrin dan perisa sintetik, menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan orang tua," lanjut dia.

"Setelah melihat langsung prosesnya, saya juga melihat bahwa penjelasan mengenai sumber susu dan bagaimana kualitasnya dijaga sejak peternakan hingga fasilitas produksi sangat penting. Informasi yang lengkap seperti ini dapat membantu orang tua memilih dengan lebih yakin dan tenang,” ujar Rini Sekartini.