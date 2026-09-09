Logo JawaPos
HomeParenting
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 9 September 2026 | 23.38 WIB

Tips Memilih Susu Formula untuk Anak, Orang Tua Tak Cukup Cek Kandungan di Kemasan

Ilustrasi fasilitas pembuatan susu formula. (Istimewa) - Image

Ilustrasi fasilitas pembuatan susu formula. (Istimewa)

JawaPos.com - Memilih susu formula untuk anak ternyata tidak cukup hanya dengan melihat kandungan gizi yang tercantum di kemasan.

Orang tua juga perlu memperhatikan komposisi utama, sumber bahan baku, proses produksi, hingga bagaimana kualitas dan keamanan produk dikendalikan sebelum sampai ke tangan konsumen.

Hal tersebut menjadi perhatian karena susu formula merupakan salah satu pilihan nutrisi yang dapat diberikan sesuai usia dan kebutuhan anak.

Karena itu, memahami informasi di balik sebuah produk dapat membantu orang tua membuat keputusan yang lebih tepat dan tidak hanya terpaku pada merek, harga, atau klaim pada kemasan.

Menurut Prof. Dr. dr. Rini Sekartini, Sp.A(K), dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang–pediatri sosial, orang tua perlu melihat susu formula secara lebih menyeluruh.

"Dalam memilih susu formula anak, orang tua perlu memahami tidak hanya kandungan tambahannya, tetapi juga komposisi utama dan sumber bahan yang digunakan," ujar Rini Sekartini

"Susu segar sebagai komposisi utama, serta formulasi tanpa maltodekstrin dan perisa sintetik, menjadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan orang tua," lanjut dia.

"Setelah melihat langsung prosesnya, saya juga melihat bahwa penjelasan mengenai sumber susu dan bagaimana kualitasnya dijaga sejak peternakan hingga fasilitas produksi sangat penting. Informasi yang lengkap seperti ini dapat membantu orang tua memilih dengan lebih yakin dan tenang,” ujar Rini Sekartini.

Apa Saja yang Perlu Dicek Saat Memilih Susu Formula?

Langkah pertama tentu melihat kesesuaian susu dengan usia dan kebutuhan anak.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BGN Larang Susu Kental Manis Masuk Menu MBG - Image
Nasional

BGN Larang Susu Kental Manis Masuk Menu MBG

Rabu, 9 September 2026 | 23.00 WIB

Bimbang Pilih Susu Formula untuk Anak? Berikut Tips Dari Chef Arnold - Image
Parenting

Bimbang Pilih Susu Formula untuk Anak? Berikut Tips Dari Chef Arnold

Jumat, 4 September 2026 | 22.51 WIB

Jangan Cuma Lihat Kandungan, Ini 3 Hal yang Perlu Dicek Saat Pilih Susu Formula Anak - Image
Kesehatan

Jangan Cuma Lihat Kandungan, Ini 3 Hal yang Perlu Dicek Saat Pilih Susu Formula Anak

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05.53 WIB

Terpopuler

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar - Image
1

Kecelakaan Maut! BYD M6 Diduga Error hingga Tak Bisa Direm dan Tabrak Trotoar di Jakbar

2

Prediksi Skor Espanyol vs Sevilla di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Curi Poin di RCDE Stadium

3

Kronologi Kecelakaan Maut BYD M6 di Kembangan Jakbar, Ibu dan Anak Meninggal di TKP

4

Prediksi Skor Marseille vs Paris FC di Liga Prancis: Kans Les Phocéens Pesta Gol di Stade Velodrome

5

Prediksi Skor Cagliari vs Lecce di Liga Italia: Duel Ketat di Sardinia Bisa Berakhir Imbang

6

Prediksi Skor Bournemouth vs Lincoln City di Carabao Cup: The Cherries Menang Lewat Adu Penalti

7

Kasus Keracunan MBG Berastagi Sisakan Masalah Serius, Siswa Alami Gangguan Saraf hingga Jantung

8

Viral Pernyataan Pribadi Deputi Bakom soal Antek Asing di Balik Erupsi 6 Gunung Api di Indonesia

9

Prediksi Skor AEK Athens vs LASK Linz di Liga Champions: Tuan Rumah Pesta Gol!

10

Raditya Dika Gagal Pulang ke Indonesia, Pesawat dari Doha Putar Balik Usai 4 Jam di Udara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore