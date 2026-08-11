Jangan Cuma Lihat Kandungan, Ini 3 Hal yang Perlu Dicek Saat Pilih Susu Formula Anak

Lingkungan di sekitar area sumber susu FEIHE. (Istimewa)
JawaPos.com - Memilih susu formula anak sebaiknya tidak berhenti pada melihat kandungan nutrisi yang tercantum di bagian depan kemasan. Selain memperhatikan komposisi, orang tua juga perlu mengetahui dari mana sumber susu berasal, bagaimana bahan baku diproses, serta bagaimana kualitas dan keamanannya dikendalikan hingga menjadi produk akhir.
Kebiasaan membaca label memang penting. Kandungan seperti protein, vitamin, mineral, maupun komponen nutrisi lainnya dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum membeli. Namun, informasi tersebut belum selalu memberikan gambaran lengkap mengenai perjalanan bahan baku yang digunakan.
Padahal, kualitas susu sebagai bahan dasar juga dipengaruhi oleh proses yang berlangsung jauh sebelum produk berada di rak toko.
Prof. DR. dr. Rini Sekartini, Sp.A(K), dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang, pediatri sosial, mengatakan, orang tua perlu melihat susu formula dari berbagai aspek, bukan hanya klaim yang tertera pada kemasan.
“Saat memilih susu formula anak, orang tua umumnya memperhatikan klaim pada label kemasan dan kandungan yang terdapat di dalam produk. Informasi tersebut tentu penting, tetapi kualitas suatu produk sebaiknya juga dipahami dari transparansi sumber bahan bakunya, bagaimana susu diproses, serta bagaimana kualitasnya dikendalikan pada setiap tahap," ujar dr. Rini melalui keterangannya, Selasa (11/8).
Menurut Rini, pengelolaan bahan baku dan proses produksi yang terintegrasi juga menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas produk secara konsisten.
“Pengelolaan sumber bahan baku dan proses produksi yang terintegrasi juga berperan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk secara konsisten sejak dari sumbernya hingga menjadi produk akhir. Dengan informasi yang lebih lengkap, orang tua dapat membuat pilihan secara lebih terinformasi untuk anak,” lanjutnya.
Hal pertama yang bisa dilakukan orang tua adalah membaca daftar komposisi secara langsung.
Bagian ini dapat memberikan informasi mengenai bahan yang digunakan dalam produk, termasuk bahan utama, sumber protein, jenis pemanis, serta bahan tambahan lainnya.
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