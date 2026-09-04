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Dadang Kurnia
Jumat, 4 September 2026 | 22.51 WIB

Bimbang Pilih Susu Formula untuk Anak? Berikut Tips Dari Chef Arnold

Chef Arnold Poernomo (tengah) memberikan tips soal memilih susu bagi anak (Dok.Dadang Kurnia/JawaPos.com). - Image

Chef Arnold Poernomo (tengah) memberikan tips soal memilih susu bagi anak (Dok.Dadang Kurnia/JawaPos.com).

JawaPos.com – Memilih susu formula untuk sang buah hati tidak bisa dilakukan secara asal-asalan. Orang tua pasti selalu ingin menyajikan asupan sehat terbaik buat anak demi masa depannya.

Figur publik sekaligus koki profesional Arnold Poernomo membeberkan pengalaman sebagai ayah saat memilihkan susu formula bagi anaknya. Menurutnya asupan nutrisi yang tepat dan aman bagi anak adalah konsennya.

Menurut Chef Arnold, orang tua di era modern harus semakin cermat dan kritis. Jangan hanya mudah tergiur oleh jargon pemasaran di kemasan. Tetapi juga wajib memastikan untuk menelusuri asal-usul sumber susu tersebut.

Sebagai seseorang yang ahli di bidang kuliner, Arnold mengaku kebiasaannya di dapur sangat memengaruhi caranya memilih nutrisi keluarga. Ia menekankan bahwa kualitas bahan baku dan transparansi proses produksi adalah dua hal yang tidak boleh ditawar.

"Sebagai chef, saya terbiasa melihat bahan bukan hanya dari hasil akhirnya, tetapi juga dari mana bahan tersebut berasal dan bagaimana prosesnya. Setelah menjadi orang tua, cara pandang itu semakin terasa penting karena kita tentu ingin memahami betul apa yang dikonsumsi anak," kata Arnold dalam Media Session AceKid di Willow Baby Expo (WILBEX) 2026, yang berlangsung di Surabaya, Kamis (3/9).

Di tengah banyaknya produk yang menawarkan klaim kesehatan, seperti klaim tanpa tambahan gula atau mengandung vitamin tinggi, menurutnya tidak selalu benar. Orang tua wajib membaca label dengan saksama dan tidak berhenti pada tulisan di bagian depan kemasan saja.

Arnold mengaku sebelumnya jarang memikirkan dari mana sumber susu formula berasal. Namun kini ia menyadari bahwa peternakan yang baik, higienis, dan terstandar akan menghasilkan kualitas bahan baku yang jauh lebih unggul untuk pertumbuhan anak.

Menurutnya, orang tua berhak tahu bagaimana proses sebuah produk dibuat. Maka dari itu, saat memilih susu formula untuk anaknya, Arnold mengaku tidak hanya melihat kandungan di kemasan, tetapi juga mencari tahu lebih jauh mengenai sumber susu dan proses yang ada di balik produknya."Seberapa transparan proses produksinya menjadi nilai penting yang dapat membantu orang tua memilih dengan lebih yakin," tegasnya.

Marketing Director FEIHE AceKid Indonesia, Lucky Zheng mengajak orang tua untuk lebih cermat saat memilih susu formula anak melalui cek komposisi dan cek transparansi. Menurut, penting bagi orang tua untuk tidak hanya mengetahui apa yang terkandung dalam susu formula anak, tetapi juga memahami dari mana sumber susunya berasal.

Editor: Diar Candra
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