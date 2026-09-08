7 Pola Asuh Keras yang Harus Dihindari karena Membahayakan Anak Menurut Psikologi, Apa Sajakah Itu?

JawaPos.com - Mendidik anak memang membutuhkan aturan, batasan, dan konsekuensi. Namun, ada perbedaan besar antara disiplin yang sehat dan pola asuh keras yang membuat anak merasa takut, tertekan, atau tidak berharga.

Sebagian orang tua mungkin tumbuh dengan keyakinan bahwa anak harus "keras supaya kuat". Anak yang membantah dianggap kurang ajar, anak yang menangis dianggap cengeng, sementara hukuman berat dianggap sebagai cara paling efektif agar anak jera.

Padahal, dari sudut pandang psikologi perkembangan, cara orang tua merespons kesalahan anak dapat memengaruhi bagaimana anak memandang dirinya sendiri, mengelola emosi, membangun hubungan, dan menghadapi masalah ketika tumbuh dewasa.

Penting untuk dipahami bahwa orang tua tidak harus selalu lembut tanpa aturan. Anak justru membutuhkan struktur dan batasan yang jelas. Yang perlu dihindari adalah ketika aturan ditegakkan melalui rasa takut, penghinaan, ancaman, atau kekerasan.

Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (6/9), terdapat tujuh pola asuh keras yang sebaiknya dihindari.

1. Sering Membentak dan Berteriak kepada Anak

Sesekali orang tua kehilangan kesabaran adalah hal yang manusiawi. Namun, ketika membentak menjadi cara utama untuk mengendalikan perilaku anak, masalahnya menjadi berbeda.

Kalimat seperti:

"Diam!"

"Kamu memang susah dibilangin!"

"Berapa kali Mama harus bilang?"

"Kalau tidak menurut, kamu akan lihat akibatnya!"

"Jangan bikin Ayah marah!"