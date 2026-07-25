7 Kebiasaan yang Bisa Terbentuk dari Pola Asuh Keluarga yang Minim Kasih Sayang

ciri perilaku orang yang dibesarkan di keluarga dingin dan berjarak menurut Psikologi. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com - Lingkungan keluarga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi perkembangan emosi dan cara seseorang berhubungan dengan orang lain. Pola komunikasi, perhatian, serta kedekatan emosional dalam keluarga dapat membentuk cara seseorang memahami dirinya dan lingkungan sekitar.
Menurut psikologi, seseorang yang tumbuh dalam keluarga dengan suasana dingin atau minim ekspresi kasih sayang dapat mengembangkan pola perilaku tertentu ketika beranjak dewasa. Hal tersebut sering kali menjadi cara mereka beradaptasi dengan pengalaman masa kecil yang pernah dialami.
Kurangnya kehangatan emosional dalam keluarga tidak selalu berarti seseorang akan memiliki masalah dalam kehidupannya. Namun, pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara seseorang mengelola perasaan, membangun hubungan, serta merespons situasi sosial.
Memahami pola perilaku yang muncul akibat lingkungan keluarga dapat membantu seseorang lebih mengenali dirinya sendiri dan membangun hubungan yang lebih sehat di masa depan.
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Dilansir dari Geediting.com, berikut tujuh ciri perilaku yang sering dikaitkan dengan orang yang tumbuh dalam keluarga dingin dan berjarak menurut perspektif psikologi.
1. Selalu mencari pengakuan dari orang lain
Individu yang tumbuh dalam lingkungan kurang hangat memiliki kecenderungan kuat untuk mencari validasi dari orang di sekitarnya.
Kondisi ini terjadi karena mereka tidak mendapatkan cukup pujian atau pengakuan selama masa kecil mereka.
Mereka cenderung menjadi sosok yang selalu ingin menyenangkan orang lain dan berusaha keras memenuhi ekspektasi yang ada.
Sensitivitas tinggi terhadap kritik dan penolakan menjadi ciri khas mereka, karena setiap interaksi dianggap sebagai kesempatan untuk mendapatkan persetujuan yang hilang sejak kecil.
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