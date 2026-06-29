8 Cara Mendidik Anak Zaman Dulu yang Ternyata Masih Dianggap Paling Efektif oleh Para Ahli

Ilustrasi orang tua dan anaknya. (Magnific)
JawaPos.Com - Cara mendidik anak terus berkembang mengikuti perubahan zaman.
Teknologi, media sosial, hingga gaya hidup modern membuat tantangan yang dihadapi orang tua saat ini jauh berbeda dibandingkan beberapa puluh tahun lalu.
Meski demikian, banyak pakar perkembangan anak berpendapat bahwa sejumlah prinsip pengasuhan dari generasi terdahulu tetap memiliki nilai yang kuat dan masih relevan hingga sekarang.
Bukan berarti semua pola asuh zaman dulu layak diterapkan kembali. Beberapa pendekatan, seperti hukuman fisik atau komunikasi yang terlalu keras, justru tidak lagi direkomendasikan.
Namun, berbagai kebiasaan sederhana yang menanamkan tanggung jawab, kedisiplinan, empati, dan kemandirian masih didukung oleh banyak penelitian psikologi perkembangan.
Dilansir dari Yourtango, inilah delapan cara mendidik anak yang umum diterapkan pada masa lalu dan hingga kini masih dianggap efektif oleh banyak ahli ketika dilakukan secara seimbang dan penuh kasih sayang.
1. Mengajarkan Tanggung Jawab Sejak Usia Dini
Pada masa lalu, anak-anak sering diajak membantu pekerjaan rumah sesuai usia mereka.
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