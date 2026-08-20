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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 20 Agustus 2026 | 21.13 WIB

Ingin Membangun Kembali Hubungan dengan Anak yang Sudah Dewasa? Lakukan 7 Perilaku Menurut Psikologi

seseorang yang membangun hubungan dengan anak yang sudah dewasa./Magnific/prostooleh - Image

seseorang yang membangun hubungan dengan anak yang sudah dewasa./Magnific/prostooleh

JawaPos.com - Hubungan antara orang tua dan anak tidak selalu berjalan mulus sepanjang hidup. Ketika anak masih kecil, orang tua terbiasa menjadi sosok yang menentukan aturan, memberikan nasihat, mengarahkan pilihan, bahkan mengambil keputusan demi kebaikan anak.

Namun, ketika anak sudah dewasa, hubungan tersebut perlu berubah.

Anak yang telah dewasa bukan lagi seseorang yang membutuhkan orang tua untuk mengatur setiap langkahnya. Ia membutuhkan hubungan yang lebih setara—hubungan yang dibangun atas dasar rasa hormat, kepercayaan, kebebasan, dan komunikasi yang sehat.

Di sinilah banyak orang tua mengalami kesulitan.

Mereka mungkin berkata, “Saya sudah melakukan begitu banyak untuk anak saya. Mengapa sekarang dia menjauh?”

Jawabannya tidak selalu sederhana. Terkadang, jarak muncul bukan karena anak tidak mencintai orang tuanya, melainkan karena ia merasa tidak didengarkan, terlalu dikendalikan, terus-menerus dikritik, atau tidak mendapatkan ruang untuk menjadi dirinya sendiri.

Kabar baiknya, hubungan yang renggang tidak selalu berarti hubungan tersebut telah berakhir.

Dalam psikologi hubungan, perubahan kecil dalam cara kita berkomunikasi dan memperlakukan seseorang dapat menciptakan perubahan besar dalam kualitas hubungan. Membangun kembali kedekatan dengan anak yang sudah dewasa mungkin membutuhkan waktu, tetapi proses itu dapat dimulai dari perilaku orang tua sendiri.

Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (20/8), terdapat tujuh perilaku yang dapat membantu.

1. Berhenti Berusaha Mengubah Anak Anda

Editor: Hanny Suwindari
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