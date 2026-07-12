Komdigi Dorong Keluarga Biasakan Nonton Bareng demi Lindungi Anak di Ruang Digital

JawaPos.com - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengajak keluarga Indonesia membiasakan lagi aktivitas menonton bersama (co-viewing) seluruh anggota keluarga.

Kebiasaan ini menjadi bagian dari upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman, sehat, dan edukatif bagi anak.

Menurut Nezar, kebiasaan menikmati tayangan bersama keluarga tidak hanya mempererat hubungan antara orang tua dan anak.

Tetapi juga menjadi sarana penting bagi orang tua untuk mendampingi sekaligus mengenalkan konten yang sesuai dengan usia anak.

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"Di tengah disrupsi teknologi, pengalaman menonton perlahan menjadi semakin individual. Gadget membuat kita menikmati berbagai hal sendirian, bahkan ketika keluarga berkumpul di meja makan, sering kali masing-masing sibuk dengan perangkatnya sendiri. Karena itu, budaya menonton bersama menjadi penting untuk mengembalikan kedekatan dalam keluarga," ujar Wamen Nezar dalam acara Netflix Family Festival 2026 World of Wonder di Jakarta Pusat, Sabtu (11/7).

Ia menjelaskan, aktivitas co-viewing memiliki manfaat yang jauh lebih besar daripada sekadar menikmati hiburan bersama.

Melalui kebiasaan tersebut, orang tua dapat berdialog dengan anak mengenai tayangan yang disaksikan, memberikan penjelasan terhadap berbagai informasi yang muncul, sekaligus menanamkan nilai-nilai positif yang terkandung dalam sebuah karya.

"Di situlah proses edukasi berlangsung. Menonton bersama menjadi ruang interaksi keluarga yang mempererat hubungan sekaligus membangun komunikasi yang sehat antara orang tua dan anak," tuturnya.

Nezar menjelaskan, konsep co-viewing juga selaras dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).